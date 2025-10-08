António Bioucas

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser acusado/a de assédio?

Ainda sou capaz de elogiar a beleza de alguém.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Gostava muito, para evitar o stress e as confusões. Encontrar a paz.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é o seu prato preferido?

Prefiro apreciar a comida no prato. O meu prato preferido é Leitão à Bairrada.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Gostaria de convidar para lanchar o Pedro Lamy, porque estamos no mundo dos automóveis e dos pneus, e como sou fã de corridas gostava de ter essa oportunidade.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Sim, já tive oportunidade de o fazer e gostei muito.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

As festas a que não falto são mesmo as festas da minha terra.

Era capaz de viver sem música?

Não, dado que até na minha empresa temos sempre música a passar.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Porquê? Que opinião tem sobre este assunto?

Sim, acho que se deve fazer. Existem tantos pontos de recolha que não custa nada fazer. Não existem motivos para não o fazer.

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado é um dia em que no trabalho corra tudo bem, tudo dentro do planeado. Que eu saia satisfeito e que todos os clientes saiam satisfeitos.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima? Porquê?

Sim, o que gostei mais de visitar foi a Tailândia por causa das paisagens.

Quantos amigos já tem no Facebook? O que acha das redes sociais? Aproxima ou afasta as pessoas?

Não tenho Facebook. Acho que as redes sociais afastam as pessoas, está tudo agarrado aos telemóveis e deixa de existir a convivência.

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Sim, e na altura não fiz nada e acabei por deixar passar.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando? Porquê?

Colocava a “cabeça no cepo” ao Senhor Engenheiro, aquele que não se pode pronunciar o nome.

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Acho que sim, que é uma boa máxima, ficamos mais relaxados para o dia seguinte.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Supostamente eternamente, mas às vezes lá sai. Normalmente guardo os segredos.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu?

Nem por isso, não sou muito fã. O melhor presente que recebi foi quando era miúdo, deram-se uma pista Scalextric.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

A maior extravagância que fiz na minha vida foi andar em grande velocidade no Autódromo do Algarve quando estava a chover.

Qual é o seu maior defeito?

O meu maior defeito é mesmo ser teimoso.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Ter uma vivenda em madeira.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Verdadeiros amigos só tenho dois o meu pai e o meu filho.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Não, e nunca pensei fazer nenhuma.

Fazem falta mais mulheres na política?

Acho que sim, principalmente na parte da economia. Costuma-se dizer que as donas de casa gerem o orçamento delas ao milímetro e acho que é isso que falta.

Que conselho daria ao primeiro-ministro? Porquê?

O conselho que daria ao primeiro-ministro é que viesse mais vezes ao interior, às pequenas empresas, ver realmente as dificuldades que passamos. Costumo dizer que eles criaram o simples para eles, mas que é o complexo para nós.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Não conheço nenhum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe? Porquê?

O que punha a funcionar era uma pista de autocross. Trazia aqui milhares de pessoas.

Gostaria que o seu filho seguisse as suas pisadas em termos profissionais? Porquê?

Gostava e já está a seguir, vamos ver se ele se consegue manter.

