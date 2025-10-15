Carolina Bernardes

A beleza é fundamental?

Não, porque o interior também é importante.



Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser acusado/a de assédio?

Ainda sou capaz de o fazer. A maldade está na mente de cada pessoa.



Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não gostava. Na minha opinião daria muita confusão.



Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Não, o organismo precisa de todas as proteínas.



Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar e a minha especialidade é lasanha.



Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Não, ainda não tive a oportunidade. Mas gostava de assistir.



Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

As festas às quais eu não falto são as da minha terra.



Era capaz de viver sem música?

Não, a música é uma distração.



Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Porquê?

Sim, a separação do lixo doméstico é uma boa prática para ajudar o ambiente.



Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Não, mas gostava muito de ir a Cabo Verde.



Qual foi a melhor viagem que fez até hoje? Porquê?

A melhor viagem que fiz foi aos Açores, porque as paisagens transmitem tranquilidade.



O que acha das redes sociais? Aproxima ou afasta as pessoas?

As redes sociais afastam as pessoas, porque deixam de conviver para estarem focadas nas redes sociais.



O que o leva a fazer "zapping" na televisão? Porquê?

Hoje em dia o que me leva a fazer "zapping" são os programas não serem interessantes.



Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Não, nunca fui vítima de burla.



Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Acredito que é uma boa máxima.



Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Para sempre, senão não seria um segredo.



Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu?

Sim, o melhor presente que já recebi foi a presença de pessoas importantes.



Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Não tenho grandes extravagâncias.



Qual é o seu maior defeito?

O meu maior defeito é ser explosiva.



Quantos verdadeiros amigos você acha que tem?

Poucos. Amigos há muitos, mas verdadeiros nem por isso.



Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Não tenho nenhuma, mas já pensei em fazer.



Fazem falta mais mulheres na política?

Fazem falta mais mulheres na política, porque a opinião feminina também é importante.



Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Não, não sei o nome de nenhum deputado eleito.



O que punha a funcionar na sua terra que não existe? Porquê?

Na minha terra punha a funcionar uma piscina exterior para atrair mais jovens.



As pessoas hoje preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

As pessoas hoje em dia preocupam-se menos com a saúde, devido ao caos em que esta se encontra no nosso país.



Os jovens estão motivados para manter as tradições? Porquê?

Não, os jovens não estão motivados, porque estão mais preocupados com as redes sociais.



Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais? Porquê?

Ainda não tenho filhos, mas quando os tiver desejo o melhor para eles.