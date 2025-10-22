Leonor Santos

Do que é que sente mais saudades? Porquê?

Dos meus bisavós e de todos os bons momentos que vivi com eles. Eram e são pessoas muito especiais na minha vida e tenho muitas saudades deles.

A beleza é fundamental?

A verdadeira beleza está na simplicidade. Acho que a beleza tem a sua importância, mas nunca é o mais importante. Para mim, o que realmente conta é a beleza da maneira como tratamos os outros.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Nunca precisei de mudar um pneu do meu carro, mas já ajudei a mudar.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Um bocadinho. Gosto de sentir que estamos todos presentes e a aproveitar o momento juntos.

A que petisco não resiste? Porquê?

Gosto muito de uns bons salgados. Sobretudo das especialidades da deCatering.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Sim, já escrevi alguns, quase sempre dedicados às pessoas que mais amo. É uma forma muito especial de expressar o que sinto.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Às festas da minha terrinha. Nada como comer um bom frango assado e passar tempo com as pessoas com quem cresci.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas? O que acha desta moda? É mesmo uma moda ou as pessoas estão a aderir a um estilo de vida mais saudável?

Acho que o desporto é fundamental. Desde pequena que gosto muito de fazer caminhadas com a minha família. Acho que é um estilo de vida saudável e não apenas uma moda, porque, felizmente, as pessoas preocupam-se cada vez mais com o bem-estar físico e mental.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

Sou benfiquista, mas de forma tranquila. Nunca fiz grandes loucuras, mas aprecio ver um jogo em boa companhia.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Depende da situação. Por vezes, chamo a atenção, noutras apanho eu.

Como é um dia bem passado?

Ir ao ginásio, passear com a minha família e um belo piquenique ao pôr do sol, com o meu namorado.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Visitar a Madeira. Foi uma viagem incrível e transformadora.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Porquê? Foi bom ou mau?

Sempre vivi na mesma localidade. Foi bom, porque tive a oportunidade de crescer sempre junto da minha família.

Com que idade é que acha que se vai reformar? Porquê?

Acho que a reforma vai ser cada vez mais tardia. Mas espero poder ter a oportunidade de me reformar numa idade com saúde e que ainda me permita aproveitar a vida.

Quando é que tem ciúmes, ou o que é isso dos ciúmes?

Para mim, os ciúmes aparecem quando sinto que posso perder alguém importante. Mas acredito que o mais importante é ter confiança e valorizarmos o lugar que ocupamos na vida dos outros. Quando há confiança, os ciúmes não são problema.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Um dia longo e cansativo, sem dúvida.

Este mundo está perdido?

Não. O mundo ainda tem muitas coisas boas, só precisa de mais empatia e algumas mudanças.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for?

Pelas pessoas que amo e pelos valores em que acredito.

O respeitinho é muito bonito?

Sem dúvida. O respeito é a base de qualquer relação e convivência.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Honestidade, respeito, compreensão e sentido de humor.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Porquê?

Respiro fundo, tento visualizar a solução e acreditar que sou capaz de resolver.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Tenho alguns rituais que me dão confiança e tranquilidade, sobretudo antes de momentos importantes.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Sim, desde que o façam com respeito e transparência.

Alguma vez deu sangue? Porquê?

Ainda não tive oportunidade, mas é algo que quero muito fazer.

Se o Pai Natal lhe desse a escolher um presente para oferecer à sua terra o que escolhia?

Pedia melhores cuidados de saúde, para que todos tivessem acesso fácil e rápido quando precisassem.