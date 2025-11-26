Pedro Francisco

Era capaz de se tornar vegetariano?

Não, porque apesar de gostar de vegetais não dispenso a carne e o peixe.

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Não dispenso os óculos de sol.

Tem carro? Costuma fazer revisões periódicas com o mesmo? Se sim, o que pede sempre que seja revisto?

Sim tenho, e faço as revisões necessárias. Como tenho a facilidade de o meu primo ser mecânico, apenas lhe digo para tratar do carro.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

A nossa justiça é muito lenta. Veja-se o caso do Sócrates, que só passados 10 anos chega a julgamento.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social? Se sim, qual? Qual a sua opinião? Afasta ou aproxima as pessoas?

Tenho contas no Facebook, Instagram e WhatsApp. Na minha opinião as redes sociais têm um lado bom e outro mau. Às vezes, num grupo de amigos, está tudo agarrado ao telemóvel e ninguém fala entre si pessoalmente. E alguns até trocam mensagens entre si, em vez de falarem. Mas, por outro lado, é uma boa maneira de encontrar pessoas que já não se viam há alguns anos, e falar com familiares no estrangeiro.

Tem a profissão que gostaria de ter?

A minha profissão de origem não é esta, sou pasteleiro, mas gosto muito do que estou a fazer.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

É difícil escolher uma, porque eu vou a todas aqui do concelho. Não perco uma.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Quem me contava histórias era a minha avó Jovita.

As pessoas preocupam-se mais ou menos com a saúde?

Actualmente preocupam-se mais, já estão a mudar alguns hábitos e estão mais atentas aos sinais que o corpo dá.

Fazem falta mais mulheres na política?

Acho que devia haver mais. As mulheres têm uma perspectiva diferente, marcam muitas vezes pela diferença.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Sem dúvida que essa expressão, para mim, quer dizer aproveitar ao máximo o que a vida nos dá.

Quais são os principais problemas na sua área/zona de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

Não há muito trabalho nesta zona. Isso resolvia-se se tivéssemos uma zona industrial, como a do concelho vizinho, e uma melhor rede de transportes.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Honestamente, é algo sobre o qual nunca pensei, mas respeito muito a crença de cada um.

Qual a sua actividade preferida?

Adoro sair com os amigos e estar ao ar livre.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não gostaria, penso que haveria muitos acidentes, seria caótico.

Como é um dia bem passado?

Neste momento só penso nas férias, por isso, um dia bem passado é de férias.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

Em casa nunca fica a carteira.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Porquê? Foi bom ou mau?

Desde que nasci que vivi aqui, em Salvaterra, e quando estudei vivi em Faro. Aqui gosto muito de viver, em Faro nem por isso, porque é uma cidade grande e eu gosto mais de calma.

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros? Qual?

Sei, mas não vou dizer qual foi o que me veio à cabeça.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Sim, costumo fazer crossfit.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Nunca pensei nisso, mas talvez gostasse de ser um pássaro. Voar livremente e poder deslocar-me e conhecer todos os locais do planeta.

Se houvesse um referendo para sairmos da União Europeia e do Euro, qual acha que seria o resultado?

Na realidade não acho que se votasse por sair. As pessoas têm consciência que fazendo parte da União Europeia estamos mais protegidos.

Quando andava na escola gostava mais de português ou de matemática?

Nem de uma disciplina, nem de outra, mas se tiver de escolher será o português.

De um modo geral, a economia é privilegiada em relação ao ambiente, seja por governantes ou por empresários. Há alguma possibilidade de alterar esta situação?

Acho que há algumas situações em que o bom senso devia imperar e colocar o ambiente em primeiro. Não nos podemos esquecer que dependemos do nosso planeta.

Prefere praia ou campo? Porquê?

Gosto de ambos. Para viver gosto mais do campo, para passear gosto mais da praia.