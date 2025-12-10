Leonilde Ildefonso

Era capaz de viver sem música?

Não. Eu ando sempre a cantarolar.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular?

Sim, O Baile de Verão. E toda a malta gritou/ Até o padre ajudou/ Aperta, aperta com ela.

Se lhe oferecessem bilhetes para a Ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar vestido de gala?

Ia e usava vestido de gala, porque faz parte, a ópera não é um baile de Verão.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

O meu avô.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser acusado/a de assédio?

Claro que consigo, seja homem ou mulher.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não, nem pensar. Os sinais são precisos, senão seria o caos.

À mesa, branco ou tinto? Porquê? E o vinho acompanha com que comida?

Branco, nem que seja água, ahh… É uma questão de gosto. Acompanha tanto com carne como com peixe.

Costuma praticar exercício físico?

Sim, faço caminhada todos os dias, sempre ao ar livre.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Do campo. Fui criada no campo e é nele que eu vivo.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Ao estrangeiro ainda não, nem está nos meus planos. Mas conheço Portugal de lés a lés. É um país encantador e tem tudo de bom. Aprecio muito e é aqui que passo férias.

Quem gostaria de ser se não fosse quem é?

Gosto de ser quem sou e como sou.

Quantos amigos já tem no Facebook? O que acha das redes sociais? Aproxima ou afasta as pessoas?

Não tenho Facebook, dispenso. As redes sociais têm utilidade para trabalho, para o resto pouco interessam. Elas tanto aproximam, como afastam pessoas. Pelo menos afastam do contacto directo entre pessoas.

O que o leva a mudar de canal quando vê televisão?

Notícias de guerra, violações, crimes… Não gosto de ver, incluindo violência com crianças, embora sejam cada vez mais frequentes.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Não jogo, mas se jogasse e me saísse, guardava o bilhete num local seguro e alguém havia de ter um bom donativo (os bombeiros).

Lê as notícias em jornais em papel ou prefere a internet?

Leio sempre as notícias em jornais. Gosto do cheiro do papel.

Ler jornais é saber mais?

Sim, permite sempre aprender mais. Ter mais conhecimento.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

A quem maltrata crianças.

Deposita dinheiro em contas de solidariedade quando os números das mesmas são divulgados?

Normalmente não o faço, mas ajudo sempre que existe um peditório nacional, como, por exemplo, o do Banco Alimentar Contra a Fome.

Quando é que tem ciúmes?

Não costumo ter ciúmes.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Segredo é segredo para sempre.

Este ano foi um bom ano para si? O que espera do próximo?

O ano foi bom. A nível de saúde estou bem, de trabalho também e vou no próximo ano para a reforma.

Este mundo está perdido?

Acho que está um pouco.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Como sou extrovertida, tento conter-me.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem?

Ser responsável e amigo do próximo.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Não sou a favor, para mim não faz sentido.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Consigo manter a calma, porque isso em mim é natural.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, conviver com crianças é sempre bom. Sinto-me bem e reconhecida onde estou.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou não liga e compra o que precisa?

Tento aproveitar todas as promoções úteis à minha vida, porque compensa.

O voto devia ser obrigatório?

Obrigatório, acho que não. Embora seja um dever cívico.

A Justiça em Portugal é mesmo igual para todos?

A Justiça não é igual para todos. Há uns mais iguais do que outros, porque o poder ainda compensa.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que ela passe?

Se a dor for forte, tomo um comprimido. Porquê algodão quando posso ter seda?