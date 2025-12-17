Margarida da Luz

A beleza é fundamental?

A beleza e o cuidado são muito importantes. E quem disser o contrário está a mentir.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser acusada de assédio?

Qual é o mal de dizer a alguém que está ou que é bonito?! Assédio é passar os limites, faltar ao respeito, ir para além do que é a boa educação.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato?

Sei cozinhar, mas não tenho grande paciência. Sou realmente adepta de apreciar um bom vinho enquanto vejo o meu marido na cozinha!

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Quando era mais nova acompanhava o meu avô em todas as touradas a que ele ia. Hoje em dia prefiro aplicar o dinheiro noutro tipo de experiências.

Se lhe oferecessem bilhetes para a ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar traje de gala?

Se me oferecessem eu diria que sim, ia conhecer algo novo. E nunca perco uma boa oportunidade para arranjar o cabelo e vestir um vestido bonito.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Sim, costumo, e insisto com os de casa para que o façam também. Embora as práticas da recolha do lixo aqui na zona nos façam pensar de maneira diferente, porque além de haver poucos ecopontos, se estivermos atentos, percebemos que vai tudo parar ao mesmo sítio. E isso é desmotivador.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima?

Já fui a Dublin (Irlanda), a Roma (Itália), a Marselha (França), Bruxelas (Bélgica) e estive em várias zonas de Espanha, em Madrid, Benalmadena, Picos da Europa, Vigo. Não tendo nada programado, mas gostaria muito de fazer umas férias num país de praia.

Quantos amigos já tem no Facebook? O que acha das redes sociais?

Tenho 1.972 amigos no Facebook. Acho que é bom, porque vamos sabendo como estão as pessoas que moram longe de nós através de publicações ou de fotos; mas é mau pelo número de pessoas que se acham no direito de ir ofender os outros através de comentários. Se cada um vivesse a sua vidinha, e não se metesse na dos outros, o mundo era um lugar mais feliz.

E quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Amigos para os copos há muitos, mas aqueles que estão lá para o que der e vier contam-se pelos dedos de uma mão.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Adoro festejar o meu aniversário, adoro celebrar a vida, gosto de fazer festas com temas e que todos venham conforme os temas. Já fiz festas do pijama, dos anos 2000, sobre motas, de tudo um pouco. O melhor presente não posso contar, mas o mais divertido foi sem dúvida quando a minha avó mandou fazer uma réplica de um Seat Ateca para o meu bolo de aniversário, tinha 22 anos e era o carro que eu queria ir comprar. Foi muito divertido sem dúvida.

Lembra-se da maior extravagância que fez na vida?

Sim, comprei o tal Seat Ateca quando fiz 30 anos.

Qual é o seu maior defeito?

Ui… tenho tantos. Sou muito teimosa, as coisas têm de ser como eu quero e quando eu quero.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Tenho uma, um trevo de quatro folhas que fiz com a minha amiga de infância, mas penso fazer mais.

Fazem falta mais mulheres na política?

Acho que sim. As mulheres são mais intuitivas, sabem sempre resolver um problema na hora, são mais predispostas e sentem as coisas de outra forma.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Inês Barroso. Foi minha professora no Liceu Sá da Bandeira e sei que foi eleita com deputada. Já agora aproveito para lhe desejar as melhoras, pois sei que teve um problema de saúde.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Talvez um centro de saúde, é que aquele estar lá ou não pouca diferença faz.

As pessoas hoje preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

Como podem fazer uma prevenção se o SNS não funciona? Primeiro que se consiga uma consulta são meses de espera. Depois para se fazer os exames são outros tantos. E quando está tudo feito já os problemas de saúde se agravaram.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

Eles vão poder ser o que quiserem, mas com certeza lhes direi que é uma profissão muito exigente e pouco respeitada, pelos clientes, mas principalmente pelos políticos deste país.