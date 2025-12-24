Lara Patrício

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Embora tenha boas recordações dos meus avós, curiosamente lembro-me muito de um vizinho que ouvíamos, sentados no portal da casa, até escurecer.

Do que é que sente mais saudades?

Do que sinto mais saudades é, sem dúvida, dos meus pais e da vivência em casa deles, infelizmente partiram muito cedo.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Não me imagino a pagar tanto dinheiro por um par de sapatos. Acho um desperdício de recursos embora goste de qualidade.

À mesa, branco ou tinto?

Depende do prato. Acho que um bom vinho complementa uma boa refeição.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Geralmente não tomo pequeno-almoço, mas gosto de ir beber um café, de manhã, à associação e dar os bons dias à vizinhança.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Gostava de lanchar com o Cristiano Ronaldo só para lhe dizer que me desapontou muito com a admiração que mostrou pelo Trump.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Costumo assistir a alguns concertos, vou estando atenta às festas de Verão e quando me agrada o artista vou.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Ainda não aderi. Vivo numa aldeia e à partida teria condições para isso, só que caminhar na berma da estrada com os carros a passar bem perto é um risco. Não há condições para caminhadas ou corridas.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho?

Normalmente fecho a água e evito o desperdício.

Quando viaja prefere que meio de transporte?

Quando viajo, normalmente é de carro, e adoro conduzir.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Gozar a vida é difícil de definir, pode ser uma viagem ou um simples almoço em família (visto já não ter os 3 filhos a morar cá em casa), um passeio numa noite de Verão, ver o sol a nascer, enfim, não é preciso muito.

Quem gostaria de ser se não fosse o que é?

Gostava de ser alguém com poder para mudar algumas coisas que não se compreendem hoje em dia, como as guerras e a fome.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Costumo ter um sonho que é voar e ver o mundo lá de cima, talvez reencarnar numa andorinha.

Tem conta em alguma rede social?

Sou adepta q.b. das redes sociais. Tenho conta no Facebook e isso não melhorou a minha vida, mas consigo estar a par de certos assuntos do meu interesse.

E tem muitos amigos no Facebook?

Não tenho muitos amigos por opção. Por vezes vêem-se pessoas a destilar ódio com coisas sem importância.

Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas?

A era do digital facilita a vida de certa forma, mas também me deixa um pouco apreensiva a evolução da IA (Inteligência Artificial)

Quantos canais de televisão recebe em casa? São muitos ou poucos?

Praticamente só vejo os noticiários e pouco mais. Gosto de ver séries, documentários e por vezes concertos dos meus artistas favoritos numa outra plataforma.

Costuma apostar na raspadinha ou noutro jogo? E o que fazia se lhe saísse um bom prémio?

De vez em quando compro raspadinhas, mas não tenho sorte ao jogo. Mas se me saísse um bom prémio, primeiro partilhava com os meus, e no Inverno iria para um sítio onde houvesse sol.

Gosta de futebol?

Não gosto de futebol, sou simpatizante do Sporting por influência paterna. Os jogos que vejo são da selecção.

Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?

Sim, costumo ler os manuais de instruções para ter a certeza do bom manuseamento dos equipamentos.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Normalmente na net é mais prático.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Não gosto que me ignorem. De mandar uma mensagem, por exemplo, e não ter qualquer resposta.

Qual a promessa que fez a si própria mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

A promessa que fazia todos os finais de ano era deixar o tabaco, coisa que concretizei em Fevereiro. A nova promessa: mais actividade física.