Frederico Cruz

Do que é que sente mais saudades?

Tenho saudades de ser mais novo, não havia tantas responsabilidades.

A beleza é fundamental?

Sim. Não é o principal, mas é importante.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Tantas vezes. No meu ramo acontece muito.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Sim, principalmente com a família. Evito e peço sempre que não se utilize.

A que petisco não resiste?

Chouriço assado, é bom demais.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Não, nunca escrevi um poema.

É aficionado?

Sim, como bom ribatejano gosto de ver uma boa tourada.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não falto às festas da minha cidade, freguesias próximas e concelhos próximos.

Já aderiu às caminhadas? É uma moda ou as pessoas estão a aderir a um estilo de vida mais saudável?

Gosto de fazer caminhadas quando consigo algum tempo disponível. Penso que cada vez mais as pessoas estão a pensar na sua saúde.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

Simpatizo com o Benfica, mas não sou de grandes loucuras.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Hoje em dia não podemos dizer muita coisa, pois ainda somos mal interpretados e levamos muitas vezes respostas nada agradáveis.

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado é a passear.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

A melhor viagem que fiz foi em Outubro, de moto, a Marrocos. Paisagens muito bonitas e um clima espectacular, além de ser uma cultura muito diferente da nossa. Gostei muito de conhecer.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu?

Vivi sempre em Almeirim.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Podia ser o Robin dos Bosques. Havia muitos ricos a quem gostava de roubar um pouco para dar aos que tanto precisam.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Por mim podia ser já hoje para poder aproveitar mais a vida. A idade da reforma em Portugal é muito tarde.

Costuma dar dinheiro a pessoas que pedem na rua?

Sim. Se todos ajudassem, talvez essas pessoas nem precisassem de estar a pedir na rua.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O cansaço do trabalho.

Este Mundo está perdido?

Ainda tenho alguma esperança no Mundo, mas a ganância é muita e talvez não se consiga combater isso.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for?

Vale sempre a pena lutar. Enquanto há vida há esperança.

O respeitinho é muito bonito?

Sim e eu gosto.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

O respeito, a sinceridade e a palavra, que hoje em dia pouca gente tem.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Tento respirar fundo e controlar os impulsos.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Não, não tenho nenhuma superstição ou hábito regular.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não, o que temos é muito bonito.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Por vezes é um lavar de roupa suja que não faz sentido.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Não tenho médico de família há anos.

Alguma vez deu sangue?

Não. Tenho pavor de agulhas.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Festa brava, caça e as nossas festas tradicionais.

Se o Pai Natal lhe desse a escolher um presente para oferecer à sua terra o que escolhia?

Oferecia mais instituições que ajudassem a população, como lares, creches e instituições para ajuda a pessoas carenciadas.