Ricardo Ramos

Do que sente mais saudades?

Sinto saudades de pescar, porque quando vou esqueço todos os meus problemas.

A beleza é fundamental?

A beleza nem sempre é fundamental, porque para mim conta mais a personalidade.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Sim, já, no máximo duas vezes.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Não, não me incomoda. Só quero que as pessoas estejam bem.

A que petisco não resiste?

Não resisto a um bom queijo.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Não, nunca escrevi nenhum poema.

É aficionado tauromáquico?

Não, não sou aficionado.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não costumo ir às festas populares, porque é muita confusão e o horário de trabalho também não ajuda.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Não sigo modas, mas sim uma vida mais saudável.

É adepto de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

Sim sou adepto de um clube, mas nunca fiz nenhuma loucura.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Não digo nada. As pessoas têm que ter civismo.

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado é passar o mesmo com os meus filhos.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Nunca fiz nenhuma viagem memorável.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu?

Sempre fui de Almeirim, não vivi em outra localidade.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Não tenho nenhuma personagem que idolatre, mas se pudesse ser o Homem Invisível por um dia era bom. Assim tinha paz total.

Alguma vez pensou escrever um livro? E se escrevesse um, escrevia sobre que assunto?

Gosto de ler, mas nunca pensei em escrever um livro.

Com que idade acha que se vai reformar?

Não penso em reforma, sou uma pessoa muito activa, não gosto de ficar parado, porque parar é morrer.

Costuma dar dinheiro a pessoas que pedem na rua?

Nem sempre, porque prefiro dar a uma instituição. Sinto que o dinheiro será melhor utilizado.

Quando é que tem ciúmes?

Não sinto ciúmes, para mim o que interessa é a pessoa estar bem. Gosto de dar liberdade e a pessoa tem é de saber lidar com ela.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Não tenho nada que me provoque um sono irresistível. Aliás, até quando estou extremamente cansado, tenho de deixar baixar a adrenalina, sentar-me no sofá, para conseguir dormir.

Este mundo está perdido?

Não acho que o mundo esteja perdido. Este é o mundo que temos, e temos é de nos adaptar.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for?

Sim, sem dúvida nenhuma. Lutaria até à morte pelos meus filhos.

O respeitinho é muito bonito?

Claro que sim, e eu gosto.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

O que mais aprecio numa pessoa é a Palavra.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

O truque é o silêncio, e retiro-me da situação.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Tenho por hábito sentar-me um pouco no sofá antes de ir dormir. Se não o fizer tenho dificuldade em dormir.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não, o nosso hino é perfeito.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Sim, concordo. São pessoas como nós.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Sim. E fui ao meu médico há dois meses.

Alguma vez deu sangue?

Dei sangue por um familiar.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Sem dúvida o Natal, é uma reunião familiar onde estou com os meus filhos, porque eles são o meu mundo.

Se o Pai Natal lhe desse a escolher um presente para oferecer à sua terra o que escolhia?

Uma praia, porque a minha terra é tão quente que quando chega o Verão só penso na praia.