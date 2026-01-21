Marina Francisco

Quem lhe contava histórias quando era criança?

A minha avó. Ainda hoje tem sempre uma história para contar.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser mal interpretada?

Sou capaz de elogiar a beleza, no entanto, acho que existem formas correctas para o fazer sem que seja considerado assédio.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não gostaria de viver numa cidade dessas, de maneira alguma.

À mesa, branco ou tinto?

Não consumo bebidas alcoólicas, à mesa apenas água.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular? Qual?

Sim, “Oh Laurindinha vem à janela”. A minha filha canta esta com muita frequência.

Era capaz de viver sem música?

Não, adoro ouvir música. A música é sempre uma companhia.

Se lhe oferecessem bilhetes para a ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar vestido de noite?

Sem problema. Acho que todos os momentos exigem um ‘dress code’ associado e a ópera é um deles.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Não pratico exercício.

Gosta mais do campo ou da cidade? Porquê?

Campo, sem dúvida. Gosto de andar no jardim e estar ao ar livre. Sou menina de campo.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima?

Fui a Espanha, França, México e Cabo Verde. A próxima ainda não está definida. Somos uma família de cinco elementos e terá de ser bem pensada.

Quem gostaria de ser se não fosse quem é?

Gosto de quem sou, não mudaria nada.

Quantos amigos já tem no Facebook? O que acha das redes sociais?

Sinceramente, não controlo o número de amigos no Facebook. Apenas aceito e convido pessoas que realmente conheço. Acho que as redes sociais por vezes servem para criar mal-entendidos, pois as pessoas julgam muito pelo que lêem.

O que o leva a mudar frequentemente de canal quando vê televisão?

A procura de um assunto diferente e a possibilidade de escolha.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Iria viajar com a minha família, para dar a conhecer às minhas filhas outras realidades.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Na internet, por ser mais prático.

Ler jornais é saber mais?

Temos de ter algum espírito crítico.

Deposita dinheiro em contas de solidariedade quando os números das mesmas são divulgados?

Não faço isso. Tenho algumas dúvidas sobre a aplicação do mesmo. Prefiro ajudar com bens físicos.

Quando é que tem ciúmes?

Não tenho ciúmes, por norma.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Até morrer.

O ano que terminou foi um bom ano? O que espera de 2026?

Foi um bom ano e ter saúde é o fundamental. Espero que este novo ano, traga mais empatia de uns para os outros. As pessoas cada vez mais estão centradas em si próprias e acabam por ter atitudes que atingem o outro, sem necessidade.

Este mundo está perdido?

Acredito que a ganância acaba por gerar muitos dos problemas que existem no mundo, no entanto ainda existem pessoas boas.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Nada. O que realmente quero fazer, faço. Não sofro com o julgamento dos outros.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem?

Um verdadeiro homem tem que saber escutar, saber ler-nos apenas no olhar.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Sinto uma grande emoção e acredito que deve existir um grande motivo, ou um grande sofrimento dessas pessoas ao fazerem essas promessas.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

O primeiro passo é o controlo da respiração, através dela conseguimos controlar o corpo, a partir daí é encontrar uma solução.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Não foi a profissão que imaginei, mas já não me imagino a fazer outra coisa. Poder ajudar o outro deixa-me muito orgulhosa.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

O telemóvel, para poder estar em contacto com a minha família.

O voto devia ser obrigatório? Porquê?

Votar não deve ser obrigatório. No entanto, ao não votarmos também deixamos de dar a nossa opinião sobre o que realmente pretendemos para o nosso país.

A Justiça em Portugal é mesmo igual para todos?

Nem todos têm a mesma possibilidade de se defender.