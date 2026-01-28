Nataline do Vale

Este mundo está perdido?

Não. Apesar dos desafios e das dificuldades que enfrentamos, ainda existem pessoas com valores, solidariedade e vontade de fazer a diferença, o que nos dá esperança num futuro melhor.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Adoro dançar e gostava de dançar mais em público.

O que tem de fazer um homem para ser um verdadeiro homem?

Um homem com H deve ser respeitador, íntegro e protector.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Acho muito admirável a coragem e a fé das pessoas.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo e concentrar-me, pois sem calma tudo pode piorar.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, sou muito feliz e realizada.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou compra apenas o que precisa?

Aproveito todas as possíveis, dentro da necessidade existente. Gosto sempre de economizar.

O voto devia ser obrigatório?

Não tenho uma opinião formada a respeito. Se temos direito a uma coisa, devemos usá-la, mas não sei se é caso para ser obrigatório.

A Justiça em Portugal é mesmo igual para todos?

Não, porque existe muito preconceito e falta de imparcialidade.

Quando tem uma dor de cabeça, toma imediatamente um comprimido ou espera que passe?

Quando tenho dor de cabeça tomo imediatamente um comprimido, pois não gosto de prolongar a dor.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Ninguém. Em minha casa não existia o hábito de contar histórias às crianças.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser acusado/a de assédio?

Claro que sou capaz de elogiar. É apenas preciso ter respeito e cuidado para que a outra pessoa não se sinta ofendida ou incomodada.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não. Isso seria uma grande confusão e insegurança. A sinalização serve para nos proteger a todos.

À mesa, branco ou tinto?

Eu prefiro tinto, sem dúvida, para acompanhar uma boa carne.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular? Qual?

Sim, “O Balão do João”.

Era capaz de viver sem música?

Não. A música está no nosso dia-a-dia e, particularmente, consigo vivenciar emoções através dela.

Se lhe oferecessem bilhetes para a Ópera, ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar vestido de noite?

Sim, seria uma experiência incrível.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Tenho o hábito de praticar exercício físico, tanto no ginásio como ao ar livre.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Prefiro o campo, pelo ar puro e pela beleza.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima?

Sim, a Itália. A próxima ainda não tem data, mas o destino será França, para viver a experiência de ir à Disney.

Quem gostaria de ser se não fosse o que é?

Marie Curie.

Quantos amigos tem no Facebook?

Cerca de 500. Considero as redes sociais uma forma de acompanhar a vida das pessoas, mesmo não estando no dia-a-dia de cada uma. Mas acho que não melhoram a nossa vida.

O que a leva a mudar de canais, quando vê televisão?

Não assisto a televisão aberta.

Se lhe saísse o Euromilhões, qual era a primeira coisa que fazia?

Viajar. Gostava de poder fazer mais viagens. Depois, com calma, iria decidir o que fazer.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Prefiro a Internet, pois as notícias são mais condensadas e conseguimos ler mais rápido.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando? Porquê?

Não colocava a “cabeça no cepo” de ninguém.

Deposita dinheiro em contas de solidariedade quando os números são divulgados?

Sim, tenho esse hábito. Se todos ajudarmos um bocadinho conseguimos fazer a diferença na vida do outro.

Quando é que tem ciúmes?

Não tenho ciúmes. Para mim, quem tem ciúmes tem a mania do controlo.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Consigo guardar um segredo a vida toda. Se assim não for, não é um segredo.

2025 foi um bom ano para si? O que espera deste?

Foi incrível. Consegui realizar muitos sonhos e espero continuar com saúde para aproveitar ainda mais a vida. Espero que as minhas metas para 2026 se concretizem.