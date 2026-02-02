Alam Pereira

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Tenho uma filha adepta desse regime alimentar. Acredito ser uma boa prática alimentar mas difícil de ser praticada. No entanto, poderá vir a ser uma opção no futuro, devido à sustentabilidade e ao aumento da população mundial.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Gostava de convidar a minha mãe para lanchar. Infelizmente deixou-nos no ano 2000, com uma doença degenerativa. Estou certo que mais tarde nos encontraremos e teremos oportunidade de lanchar muitas vezes.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo?

Já assisti por diversas vezes a uma tourada ao vivo. No entanto acho que a verdadeira tradição taurina está em Espanha.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Portugal é o país das festas populares. Gostaria de poder ir a todas porque acho que cada uma tem a sua especificidade. No entanto, limito-me a ir às festas próximas do meu local de residência.

Se lhe oferecessem bilhetes para a Ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar fato escuro ou “smoking”?

A Ópera é um dos meus géneros preferidos de música. Para podermos assistir a toda a envolvência da Ópera há que ter em consideração todo um conjunto de pressupostos, onde se inclui claramente um vestuário adequado.

A beleza é fundamental?

Sempre, na medida em que os olhos avaliam primeiro. Só depois pode ser feita uma avaliação interior.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Acho imprescindível a separação dos lixos domésticos. A sociedade em que vivemos põe à nossa disposição um leque de ferramentas que nos facilita a vida nesse aspecto. Custa-me ver muitas vezes a incivilidade das pessoas. Acho que por todos custava menos.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Nunca poderei esquecer a viagem que tive oportunidade de fazer a Tahiti, fruto da minha irmã ser hospedeira de bordo. Brindou-me com esse presente inesquecível. O facto de estarmos longe de tudo e num “paraíso” na terra, faz-nos acreditar que podemos ser felizes com muito pouco.

Quantos amigos já tem no Facebook? O que acha das redes sociais?

Tenho uma conta conjunta com a minha esposa. Ela é que me vai mantendo a par das novidades. As redes sociais são uma ferramenta essencial hoje em dia. Graças a elas conseguimos estar conectados com o mundo e as pessoas que nos são mais próximas.

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Todos os dias somos enganados, infelizmente. A última grande burla prende-se com as férias do mês de Agosto passado, quando decidi fazer umas férias em Menorca em família. Não corresponderam em nada à reserva que tinha efectuado. Estou a tentar resolver a situação mas sem sucesso até agora.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

Tenho por hábito dizer que se Portugal fosse a Colômbia, não existiria metade da população. Para certas pessoas vale tudo para subir na vida, sem olhar a meios. A falsidade e a mentira são apanágio de certas pessoas, sobretudo no meio político. No entanto só custa esperar. O tempo encarrega-se de repor a verdade.

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Por norma não gosto de comemorar o meu aniversário. Tenho para mim que não precisamos de uma data para sermos valorizados. Tenho gosto, isso sim, em presentear os meus, quando a oportunidade se proporciona. A saúde para mim é o bem mais precioso. Não preciso de mais nada.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Muito poucos. A amizade tende a perder-se hoje em dia. Os interesses sobrepõem-se na maior parte das vezes.

Fazem falta mais mulheres na política?

Independentemente de ser mulher ou homem, o que faz falta na política é a competência. Há mulheres e homens que nem sempre têm oportunidade de demonstrar as suas aptidões.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Nenhum deles tem relevo, muito menos para nomeá-lo nestas circunstâncias.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

Não podemos querer que os nossos filhos sigam os nossos desejos. Cada pessoa tem as suas aptidões que diferem de pessoa para pessoa. O importante é sermos felizes no nosso trabalho, para podermos, da melhor forma, contribuir para uma sociedade mais eficiente.