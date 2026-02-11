Joana Golegã

Do que é que sente mais saudades?

Dos domingos em família, porque neste momento não tenho o tempo que gostaria para poder usufruir desses momentos.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser mal interpretada?

Há que saber como elogiar, sem ofender ou ultrapassar limites.

Já alguma vez foi mandada parar numa operação stop?

Sim, já me aconteceu. Reagi bem pois tenho tudo em ordem. Acho bem que existam essas operações, desde que não sirvam para a “caça à multa”. São situações normais, que faz parte do viver em sociedade.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Não, porque nunca a utilizei como tal. Mas, em criança andei muita vez de bicicleta.

À mesa, branco ou tinto? E o vinho acompanha bem que comida?

Um bom tinto com um cozido à portuguesa ou com uma tábua de queijos.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar mas não tenho nenhuma especialidade, pois faço vários tipos de comida.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Não tomo pequeno-almoço, mas bebo o café na bomba de gasolina ou perto do meu trabalho.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Uma colega de trabalho que já não está entre nós, pois tenho muitas saudades das nossas conversas e dos seus conselhos.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Sim, já assisti! Adoro, e como sou uma pessoa que gosta de tradições, acho importante continuarem a realizar-se.

Alguma vez pensou escrever um livro? E se escrevesse era sobre que assunto?

Não pensei, mas se o fizesse seria a minha autobiografia.

Gosta de festivais? O que a fascina ou detesta nesse tipo de festa?

Tenho um particular gosto por música electrónica, pois dá-me a sensação de liberdade, quando estou num festival.

Se lhe oferecessem bilhetes para a Ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar vestido de noite?

Sim, aceitava. Gosto de desafios e nunca fui a uma ópera, por isso iria, por curiosidade.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Nem em casa, nem no ginásio. Tenho uma vida que ainda não consegui conciliar com o exercício físico.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Sim, digo! Algumas pessoas reconhecem que fizeram mal, mas outras viram as costas.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Onde vivo é mais ou menos campo, por isso prefiro campo. A cidade ‘stressa’ uma pessoa.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu?

Vivi sempre em Almeirim. É a melhor terra do mundo!

Quem gostaria de ser se não fosse quem é?

Pensei em psicóloga, mas é muito difícil compreender a cabeça do ser humano.

Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis»? Porquê?

Não. Se não soubermos lidar com isso vivemos uma vida de ‘stress’.

O Facebook e as outras redes sociais melhoraram a sua vida?

Sim e não. As redes sociais têm coisas produtivas e também destrutivas. O excesso de informação com notícias muitas vezes falsas, fazem-nos mal.

Quantos canais de televisão recebe em casa? São muitos ou poucos?

São muitos, mas fazem parte do contrato que tenho.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Colocava a minha família bem! E também alguns amigos, que sabem quem são… que quando preciso, estão sempre lá.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Depende do sítio onde esteja.

Deposita dinheiro em contas de solidariedade quando os números das mesmas são divulgados?

Não, porque não tenho capacidade financeira para tal.

Quando é que tem ciúmes?

Não sou uma pessoa ciumenta.

O ano passado foi um bom ano para si? O que espera deste?

O ano passado foi muito turbulento e cheio de surpresas e desafios que ainda estou a superar. Espero que este seja mais calmo.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for?

Sim, pelo bem-estar da minha família, sempre.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem?

Tem de ser companheiro e confiável.