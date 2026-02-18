Vera Teixeira

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Dubai & Abu Dhabi, pelo contraste cultural, excentricidade, segurança e combinação de praia, deserto e cosmopolitismo.

Qual vai ser a próxima?

A próxima será à Tanzânia com Zanzibar, porque há uma procura crescente por parte dos nossos clientes e tenho curiosidade em conhecer e desfrutar do destino.

Do que é que sente mais saudades?

Dos meus avós que já partiram, porque gostava muito deles e sinto a sua falta.

A beleza é fundamental?

Não, a beleza não é fundamental. O que realmente importa são as qualidades interiores e comportamentais, como o carácter, a bondade e a integridade da pessoa.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Prefiro a internet porque é o modo mais prático de consultar notícias.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Sim, a última vez que usei bicicleta foi na infância.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, foi a minha escolha quando ingressei no ensino secundário, frequentando o curso de técnico de Turismo.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Não acredito na reencarnação, porque sou católica.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Prefiro tomar sempre em casa.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

O Papa Leão XIV, porque o admiro muito e gostava de o conhecer pessoalmente.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O silêncio nocturno. É um tranquilizante natural.

Como é um dia bem passado?

Passear com a família, criando memórias que o tempo jamais apagará.

Sabe o nome do seu médico de família?

Não tenho médico de família, infelizmente.

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Não dispenso os óculos de sol.

Conseguia viver sem telemóvel?

Não conseguiria, certamente. Porque hoje em dia é um meio de contacto indispensável para a minha actividade profissional e vida pessoal.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma?

Sim, gosto de algumas redes sociais. Tenho conta no Instagram. As redes sociais aproximam as pessoas, mas depende da sua utilização. No meu caso, faço uma utilização consciente e moderada.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não costumo frequentar festas populares. Prefiro festas familiares e com amigos e eventos profissionais.

Qual a sua actividade preferida?

Viajar. Seja perto ou longe, aproveito sempre que posso.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não, sou apologista de regras e segurança.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

A carteira, o telemóvel e as chaves de casa.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Não faço exercício físico com a regularidade que gostaria, mas faço. Faço em casa e ao ar livre, sobretudo caminhadas.

Era capaz de se tornar vegetariana?

Não. Gosto da alimentação mediterrânica.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Honestidade, gratidão, disciplina e respeito.

Vale a pena ir votar?

Sim, porque é um dever cívico.

Que estação do ano prefere?

O Verão. Prefiro o bom tempo.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Nem sempre. O meu prato favorito é esparguete à bolonhesa.

Gosta mais de liderar ou de ser liderada?

Ambas, porque nas várias actividades do nosso dia a dia, temos que liderar e ser liderados.

Era capaz de viver sem música?

Não era capaz. Gosto muito de ouvir música.