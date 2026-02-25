Sandra Pita

Tem alguma tatuagem ou já pensou fazer uma?

Fiz a minha primeira tatuagem aos 42 anos quando a minha mãe faleceu. Uma frase: “Um dia de cada vez.

As pessoas hoje preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

As pessoas, falando “portuguesmente”, não apostam na prevenção em nada, muito menos na saúde. Só procuram ajuda quando estão nas últimas e esperam um milagre com a nossa intervenção. É a cultura do “pode ser que passe”…

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Aposte na prevenção, em todos os níveis. Não é quando o mal está feito que se procuram soluções; isso chama-se remediar, não resolver. É o problema deste país há mais de 20 anos…

A beleza é fundamental?

A beleza interior, sobretudo… O resto envelhece, cai, descai, mas essa fica sempre!

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não mal interpretada?

Adoro ver uma senhora mais velha bem arranjada e cuidada. Leva logo elogio!!!

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Ui, não gostaria. Gosto de regras, pois ajudam a manter a organização e evitam confusão.

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Respeito, mas não é suficiente para mim. Gosto de comer e a carne e o peixe fazem parte do meu plano alimentar diário!

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Gosto de cozinhar, mas prefiro que cozinhem para mim! A minha especialidade, havendo vontade, é qualquer uma!

Quem gostava de convidar para lanchar?

Os meus filhos, eles e uns crepes de chocolate, não há lanche mais agradável!

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Sim. Já admirei a tourada pela arte em si, mas hoje em dia sou um pouco intolerante em relação a touradas.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Apenas falto às festas para as quais não me convidarem! Adoro festas e calor!!!

Era capaz de viver sem música?

Não, eu própria canto sozinha quando há muito silêncio (fujam…).

• Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Podia dedicar-me mais a isso, mas apesar da minha preguiça, considero fundamental para a saúde do planeta.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima?

Algumas, a próxima será sem dúvida para um país quente, que eu e o frio não temos uma boa relação!

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Piquenique na praia da Areia Branca, num aniversário da minha mãe. Foi o último passeio que fizemos juntas. Inesquecível.

Quantos amigos já tem no Facebook? O que acha das redes sociais?

As redes sociais são uma ferramenta de trabalho poderosa para quem tem um negócio como eu. A nível pessoal, podem afastar se utilizadas sem juízo, mas no meu caso utilizo-as para partilhar conteúdo de boa disposição… para séria já basta a vida!

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Sim, de uma agência de viagens virtual. Fiz a respectiva denúncia e aguardo resolução.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

A todos aqueles que de alguma forma sentem prazer em fazer mal aos outros. Não sou utópica, mas era essencial existir uma maior autoridade nos dias de hoje. O ser humano não pode tudo!

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Depende do segredo, mas eternamente se for de um amigo.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Nos dias de hoje, a minha maior extravagância é conseguir ter um horário que me permita viver e aproveitar os meus filhos e amigos. Impagável.

Qual é o seu maior defeito?

O meu maior defeito é ser teimosa, sem discussão.

Fazem falta mais mulheres na política?

Fazem falta mulheres em todos os cargos de poder! A mulher tem uma capacidade organizacional maior, uma visão sistémica, consegue fazer multitarefas, tem sentido de priorização, mas ao mesmo tempo resiliência e adaptação. Consegue fazer uma gestão eficiente não apenas a nível profissional, mas também pessoal. Adoro ser mulher!

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Gostaria que Abrantes apostasse mais numa política social direccionada para a terceira idade, que é a minha área populacional de eleição.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

Gostaria que os meus filhos fossem felizes e realizados profissionalmente, assim como eu sou; se passar por esta área, melhor ainda! Tornamo-nos sócios!