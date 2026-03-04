Pedro Duarte Vila Guedes

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Nunca fui muito de histórias, não gostava de estar parado muito tempo.

Do que é que sente mais saudades?

Ao dia de hoje, talvez seja de poder jogar futebol. Joguei desde os meus 5 anos e fui obrigado a parar por conta de mais uma cirurgia ao joelho.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Por umas sapatilhas penso que não, agora por umas chuteiras, penso já ter dado.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Penso que tenha sido ainda nos meus tempos de infância, quando nos juntávamos todos para brincar na rua.

À mesa, branco ou tinto? Porquê? E o vinho acompanha com que comida?

Gosto de ambos, não consigo dar uma preferência. É uma bebida que acompanha praticamente com qualquer prato.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Tomo sempre o pequeno-almoço em casa, até porque sou daqueles que não começa o dia sem comer.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular?

Acho que seja um bocadinho universal, mas todos conhecemos o “Ó Malhão, Malhão”.

É aficionado? Gosta de ver touradas?

É uma “festa” que me é completamente indiferente.

Costuma assistir a concertos de verão? Quais os que não perde?

Gosto mais de ir com amigos às ditas “festas da terrinha” do que propriamente um concerto

ou festival.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Depende do contexto da viagem. Em passeio prefiro ir por estradas nacionais, e aproveitar a viagem de outra forma.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Acho que tudo o que nos faz feliz e privilegiados é um “gozo” na vida. Família, amigos, poder fazer o que gostamos, tanto pessoalmente como profissionalmente.

Quem gostaria de ser se não fosse o que é?

É uma pergunta à qual não posso dar uma resposta concreta. Retiro várias coisas de bons exemplos que tenho.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Ederzito António Macedo Lopes, no dia 11 de Julho de 2016. Teria oportunidade de ter feito o golo na final do Euro e ter dado a maior alegria que a selecção nacional deu ao nosso país.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social?

Sou! Tenho Facebook, Instagram, Linkedin e X. Acho que se as soubermos usar, as redes sociais têm um poder muito bom.

Estamos na era do digital. Acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”?

Penso que sim. Esta era tornou tanta coisa mais fácil e rápida. Quanto aos estarmos sempre “ligados”, cabe-nos saber desligar a ficha, perceber que há momentos para tudo e que nem sempre podemos estar “on”.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Tenho a agenda em papel, que às vezes é mais caderno de notas do que agenda, e a agenda do telemóvel sempre mais ‘clean’.

Vai ao estádio ver jogos de futebol?

Se tivesse que resumir a minha vida numa palavra, provavelmente escolheria “futebol”. Joguei dos 5 aos 25 e, como referi há pouco, tive que deixar porque fui operado uma segunda vez ao joelho. Ir ao estádio não era fácil, porque treinava durante a semana e jogava aos fins-de-semana.

Qual é o seu clube? Sofre com ele?

Desde que me lembro que amo o Benfica. A minha mãe diz muita vez que eu não sabia o nome dela e do meu pai, mas sabia o plantel inteiro do Benfica. Quanto a sofrer, é o mais normal. Arrisco dizer que, mais de metade das quezílias que tenho com a minha namorada em casa, é por causa dos jogos do Benfica.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia? Porquê?

Não faço a mínima ideia, deixo esse papel para o meu pai, que ele gosta de tentar a sorte.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet? Porquê?

Prefiro a internet, contudo gosto de comprar o jornal quando estou na praia.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Tudo o que é comigo até lido bem. Com os “meus” é que eu não gosto muito que falhem.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Não faço promessas de viragem de ano. Não gosto muito de esperar por um evento para fazer algo que possa fazer no momento.