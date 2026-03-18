José da Conceição Domingos

Do que é que sente mais saudades?

Do que sinto mais saudades é das minhas filhas, quando eram crianças. O tempo passa e já não são pequenas.

A beleza é fundamental?

Sim. Principalmente a beleza interior.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, já tive que o fazer várias vezes.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-o?

Sim, muito. Considero que devemos aproveitar o tempo para estarmos uns com os outros e deixar essas distracções de parte.

A que petisco não resiste?

Não resisto a umas boas moelas ou um bom bucho, são deliciosos.

Alguma vez escreveu um poema? Era dedicado a alguém?

Sim, escrevi em tempos, à minha mulher e às minhas filhas.

Onde se sente melhor?

Desde pequeno que gosto muito da natureza e é lá que me sinto bem e encontro paz.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Não tenho festas preferidas. Por norma vou às festas que combinem animação com convívio.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Se é moda não sei. Sempre tive esse hábito, não pelas ruas, mas pela natureza. Espero que as pessoas que o fazem estejam a aderir a um estilo de vida mais saudável.

É adepto de algum clube?

Sou sportinguista desde que me lembro.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa? Que resposta costuma receber?

Felizmente não me lembro de já ter presenciado uma situação dessas. Se acontecesse ia repreender a pessoa.

Como é um dia bem passado?

Para mim um dia bem passado é com amigos e com família.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

A melhor viagem que fiz até hoje foi a Valença do Minho. Não conhecia e foi mais bonito do que esperava.

Em quantas localidades viveu até agora, desde que nasceu? Foi bom ou mau?

Já vivi em seis localidades, incluindo fora de Portugal, quando estive emigrado na Suíça aos meus 18 anos. Foram mudanças necessárias por circunstâncias da vida.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Gostava de ser o Zack Mayo, do filme Oficial e Cavalheiro. Gostei da história e não me importava de a viver por um dia.

Alguma vez pensou escrever um livro? E se escrevesse um, escrevia sobre que assunto?

Já pensei nisso algumas vezes. Se escrevesse era sobre a história da minha vida.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Se tudo correr bem, reformo-me aos 67. Será sinal que a saúde vai colaborando.

Costuma dar dinheiro a pessoas que pedem na rua?

Sim, diariamente. Não consigo ficar indiferente.

Quando é que tem ciúmes, ou o que é isso dos ciúmes?

Hoje já não dou importância a isso. Se não forem exagerados, sinto que também podem ser uma coisa boa…

O que lhe provoca um sono irresistível?

O que provoca um sono irresistível é uma grande embriaguez.

Este mundo está perdido?

Sinceramente, sinto que caminha para isso. Quero acreditar que não, mas as coisas estão a ficar muito más.

Há alguma coisa pela qual ainda valha a pena lutar até à morte se necessário for?

Vale a pena lutar até à morte pela família.

O respeitinho é muito bonito?

Sim e eu gosto. Acho que é essencial em tudo.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

A qualidade que mais aprecio numa pessoa é a sinceridade, acima de tudo.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Parar, pensar e tentar arranjar uma solução. De uma forma ou de outra, a situação há-de resolver-se.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Não, não sou uma pessoa supersticiosa.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não, o nosso é tão bonito.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Sim, concordo.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Sei sim, a última vez que o vi foi há 90 dias.

Alguma vez deu sangue? Porquê?

Não. Nunca calhou, mas gostava.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

A Festa dos Tabuleiros. Gosto muito.