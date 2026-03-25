Filipa Almeida

Era capaz de viver sem música?

Não. A música ajuda muito no meu estado de espírito.

Já visitou algum museu da região?

Não, nunca visitei nenhum museu da região.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Sim, faço sempre. Devemos todos fazê-lo, porque o pouco pode fazer muito.

Como é um dia bem passado?

Com paz de espírito, família e amigos por perto, cheios de saúde!

Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?

Claro que sim. Não nascemos ensinados e precisamos de ajuda para saber manobrar bem as máquinas.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Não faço ideia! O dia de amanhã é uma incógnita.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Não compro jornais nem revistas. O que sei da actualidade é pelo que oiço.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Chegarem atrasados! Não sei lidar com atrasos. Não gosto.

Costuma dar dinheiro a pessoas que pedem na rua?

Sim, sempre que posso. Gosto de ajudar o próximo.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposta?

Oito horas, bastam.

Quando andava na escola primária gostava mais de português de matemática?

Gostava mais de português. Matemática nunca foi muito o meu forte.

Como gostaria de marcar a sua passagem pelo planeta?

Só ser lembrada de forma positiva já será muito bom!

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone?

De lado nenhum! As refeições devem ser preservadas pela companhia e momentos em família. Sou contra telemóveis à mesa.

A que petisco não resiste?

Lingueirão à Bolhão Pato

Qual foi o livro que leu e o filme que viu nos últimos tempos?

Do filme não me lembro. O livro, foi A Quinta do Tomás

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu?

Adoro! A vida é para ser celebrada. O melhor presente é ter os meus por perto nesse dia.

Uma boa discussão é saudável ou saudável é evitar discussões?

Depende da discussão. Umas são saudáveis e fazem-nos crescer, outras é mesmo de evitar porque não nos levam a lado nenhum.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Sim, estive presa uma noite.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Simpatia, humildade, pontualidade e um bom carácter.

Qual é o seu maior defeito?

Perfeccionismo em tudo o que faço.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Nunca tive um ideal de profissão. Neste momento gosto do que faço, lido bem com a pressão que o meu trabalho exige.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Que me lembre, não.

Tem alguma tatuagem ou já pensou fazer uma?

Tenho várias tatuagens.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou não liga e compra o que precisa, quando precisa?

Tento estar atenta às promoções, porque no poupar é que está o ganho.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não, porque gosto do actual.

Fazem falta mais mulheres na política?

As mulheres fazem falta em todo o lado, na verdade.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Que faça e dê sempre o seu melhor pelo nosso povo.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Um bom restaurante de petiscos. Não temos e faz falta.

Alguma vez deu sangue?

Não, tenho défice de ferro.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que ela passe?

Tomo logo, não suporto passar o dia com dor de cabeça.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Todas as que temos!! Já se perdeu tanta coisa que, se podermos manter o que resta é perfeito.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

Não. Quero que tenham os seus gostos próprios e façam o que lhes der mais gosto, sem influência de ninguém.