O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Se dependesse de mim, colocaria a funcionar o Centro de Saúde, que tem todas as condições excepto médicos.

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Não sei se dá saúde e faz crescer, mas é o que faço praticamente todos os dias. Deito-me por volta das 22h00 e acordo pelas seis da manhã.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Durante uma vida inteira.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu?

Até uma certa idade gostei, mas agora, nem por isso. Em relação aos presentes sou sempre agradecido, portanto gosto de todos.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Não me recordo de ter feito nenhuma.

A beleza é fundamental?

A beleza é fundamental, não é apenas “maquilhagem”. É uma necessidade psicológica e eleva o espírito. A beleza de uma pessoa não se vê só pelo exterior, mas também pelo interior.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não ser acusado de assédio?

Sou capaz de elogiar uma pessoa pela sua beleza, se tiver confiança com essa pessoa.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Nunca pensei em viver numa cidade, porque adoro viver na Azinhaga.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar e faço-o com satisfação, a minha especialidade é quem a come e fica satisfeito.

Quem gostava de convidar para lanchar?

O primeiro-ministro, a fim de tentar perceber o que anda a faltar ao nosso país para estarmos nas condições em que nos encontramos. E para lhe dizer que não se esqueça da maioria dos portugueses, que vivem em grandes dificuldades.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Já assisti, mas não gostei, pois metade do tempo do espectáculo foi passado com a apresentação dos intervenientes.

Quais as festas populares a que não costuma faltar?

Gosto de festas e, se tiver disponibilidade, vou a todas as festas das proximidades.

Era capaz de viver sem música?

Sinceramente, não. Para mim, a música eleva-nos o estado de espírito e sou uma pessoa que vejo muitos concertos durante o ano.

Se lhe oferecessem bilhetes para a Ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar fato escuro ou “smoking”?

Claro que sim, aliás já vi Andrea Bocelli, mas fui vestido como o faço diariamente.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Faço e julgo ser importante fazer essa separação, pois temos que garantir que o planeta não se transforma num grande aterro.

Como é um dia bem passado?

Para mim, um dia bem passado é andar de cabeça erguida e sem problemas.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima?

Fui à ilha do Sal, em Cabo Verde, um lugar magnífico que aconselho a todos os que tenham essa possibilidade. A próxima ainda não sei qual será o destino.

Quantos amigos já tem no Facebook?

O número exacto não sei. Para mim as redes sociais são uma forma de nos mantermos actualizados e também de podermos falar ou mesmo reencontrar pessoas que já não víamos há alguns anos.

Qual é o seu maior defeito?

Todos temos defeitos e eu não sou excepção, julgo que o meu maior defeito é, talvez, a teimosia.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Emagrecer. Tento, mas esqueço-me rapidamente.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Não tenho nem nunca pensei fazer.

Fazem falta mais mulheres na política?

Fazem falta pessoas verdadeiras.

As pessoas hoje preocupam-se mais ou menos com a saúde?

Nos jovens nota-se um bocado de descuido a nível da saúde, nos idosos não há escolha derivado à idade. E em relação à prevenção pouco funciona.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Sim, pelo menos na minha aldeia os jovens demonstram sempre interesse em continuar a manter as tradições já existentes.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

Apesar de o aconselhar, o meu filho é que escolhe a sua caminhada profissional. E vai no caminho certo.