Carolina Oliveira

Quando andava na escola primária gostava mais de português, de matemática ou a escola não lhe deixou grandes recordações?

Gostava mais das aulas de Educação Física, porque sempre preferi actividades práticas e movimento. Português e Matemática não eram as minhas disciplinas favoritas.

Como gostaria de marcar a sua passagem pelo planeta?

Gostava de marcar a minha passagem ajudando as pessoas, seja através do meu trabalho ou das pequenas atitudes do dia-a-dia, porque acredito que são essas acções que realmente fazem a diferença.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Já não uso com muita frequência, mas lembro-me de a usar há dois anos nas folgas fazendo 40/60km. E cheguei também a usá-la como meio de transporte para o trabalho, algumas vezes.

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone?

O melhor é nem sequer estar na mesa. Quando estamos com outras pessoas devemos aproveitar o momento e dar atenção a quem está connosco.

Alguma vez pensou escrever um livro? E se escrevesse um, escrevia sobre que assunto?

Já pensei, talvez sobre experiências de vida e histórias reais que possam inspirar outras pessoas.

Qual foi o último livro que leu?

“De Estafeta a CEO e de CEO a Chairman”, de Rui Pedro Bairrada.

Gosta de ouvir os foguetes nas festas populares?

Não, porque assustam muito os animais. Pode ser bonito para algumas pessoas, mas acho que devemos ter em conta o impacto que têm nos animais e até em algumas pessoas.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

Sou do Benfica, mas não sou fanática nem costumo ir ao estádio. Acompanho à distância e de forma tranquila.

Faz separação dos lixos domésticos?

Sim, sempre que possível. Acho importante para ajudar o meio ambiente e reduzir o impacto no planeta.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? Qual foi? Qual vai ser a próxima viagem?

Já viajei para vários países fora de Portugal. A próxima viagem talvez seja a Valência.

O que significa para si a expressão “Gozar a vida”?

Aproveitar cada momento, valorizar as pessoas à nossa volta e viver com equilíbrio.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Gostaria simplesmente de voltar a ser feliz e ter a oportunidade de ajudar outras pessoas.

Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?

Só mesmo quando é necessário. Normalmente tento perceber como funciona, sem recorrer a ele.

Já foi vítima de alguma burla?

Felizmente, não.

Deposita dinheiro em contas de solidariedade quando os números das mesmas são divulgados?

Sempre que posso, gosto de ajudar causas solidárias.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposta?

Normalmente durmo cerca de 5 a 6 horas por noite.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Enquanto for necessário. Se alguém confia em mim, procuro respeitar essa confiança.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Gostava de ter mais animais, mas às vezes o tempo e a responsabilidade não permitem.

Lembra-se da maior extravagância que fez na vida?

Talvez uma viagem de última hora ou uma decisão mais espontânea de uma bicicleta acima do valor de 2 mil euros.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Às vezes cantar ou dançar, sem pensar muito no que os outros vão achar.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem?

Ter respeito pelos outros, ser responsável e ter valores.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Sinto respeito pela fé e pela devoção de cada pessoa.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Sim, tenho uma.

Votar devia ser obrigatório?

Acho que votar é um dever cívico muito importante, porque é uma forma de participarmos na sociedade.

A Justiça em Portugal é igual para todos?

Idealmente deveria ser, mas muitas vezes a percepção das pessoas é que ainda existem desigualdades.

Alguma vez deu sangue?

Não, nunca consegui chegar ao peso permitido para doar sangue.

