Matilde Cardoso Pereira

A beleza é fundamental?

A beleza não é fundamental, mas sentirmo-nos bem connosco próprios faz muita diferença na nossa confiança.

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Admiro quem consegue manter uma prática alimentar vegetariana, mas eu não consigo abdicar da carne.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato?

Prefiro apreciar a comida no prato, claro, mas também gosto muito de cozinhar, especialmente doces.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Convidava a Virgínia Fonseca para lanchar, porque gosto muito dela e acho que seria super divertido… e quem sabe ainda me oferecia um dos perfumes dela.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Prefiro o campo, pelo contacto com a natureza e pela tranquilidade. Não trocaria o campo pela cidade.

Qual foi a melhor viagem, ou passeio, que fez até hoje?

Para mim, o que torna uma viagem especial é a companhia. Mas talvez a melhor tenha sido a Paris, além de ser uma cidade linda é também o lugar onde o meu pai nasceu e cresceu.

Era capaz de viver sem música?

Não, a música está muito presente na minha vida.

Como é um dia bem passado?

Um dia tranquilo, com boa companhia e a fazer coisas que gosto.

Quantos amigos de verdade acha que tem?

A minha avó sempre me disse que amiga é a minha barriga quando não me dói.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Talvez algo que nos fizesse largar as tecnologias e aproveitar mais o tempo com amigos.

Estamos na era do digital. Acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis»?

Facilita, mas também cansa. Às vezes faz falta desligar um bocado.

Quantos canais de televisão recebe em casa?

São muitos, mas sinceramente vejo sempre os mesmos ou nem sequer vejo televisão.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Não tenho ideia. Hoje em dia é tudo muito incerto.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Gostava de ter vários animais como furões, cabras e porcos anões. Acho imensa graça. Se os meus pais deixassem, neste momento já tínhamos um jardim zoológico em casa.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Tento abstrair-me, para conseguir pensar melhor.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Não sou muito supersticiosa, mas na minha família evitamos sentarmo-nos 13 pessoas à mesa, por causa da Última Ceia. Tentamos que estejam sempre mais ou menos.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

A festa da Ascensão é sempre uma boa opção para ir com as pessoas de quem gosto.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Gosto de comemorar, principalmente pelo convívio. O melhor presente é poder festejar com todas as pessoas que amo.

Qual é o seu maior defeito?

Talvez a teimosia seja o meu maior defeito.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Depende de cada um. Eu quero manter as tradições da minha família e criar novas também.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

As qualidades que mais aprecio numa pessoa são: sinceridade, lealdade e respeito acima de tudo.

Se pudesse escolher um presente para oferecer à sua terra o que escolhia?

Habitação mais em conta para os jovens.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas?

Acho que as pessoas têm cada vez mais consciência da importância da saúde e procuram um estilo de vida mais saudável. No meu caso, prefiro nadar, mas também gosto de correr quando a companhia é boa.

O Facebook e as outras redes sociais melhoraram a sua vida?

Tem coisas boas e más. Aproximam as pessoas, mas hoje em dia também há cada vez mais burlas, por isso é preciso usar com cuidado.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior “loucura” que fez pelo seu clube?

Sou benfiquista, mas não sou fanática.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não comia insectos, nem que me pagassem.

