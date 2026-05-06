Ana Figueiredo

Quais as festas populares a que não falta?

As festas da aldeia da minha mãe que é alentejana (Monte da Pedra-Crato).

Era capaz de viver sem música?

Não, a música alivia o espírito.

Se lhe oferecessem bilhetes para a ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar vestido de noite?

Sim. Nunca fui à ópera e seria uma experiência nova.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Faço a separação de resíduos porque a preservação do nosso planeta precisa da nossa ajuda e um simples gesto, como a reciclagem, pode ajudar muito.

Como é um dia bem passado?

Ao sol, a relaxar e a ler um livro.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Há alguns anos que faço férias no sul de Espanha, sobretudo por ser menos stressante que o Algarve.

Qual foi a melhor viagem que fez até hoje?

A Marrocos, porque adoro a cultura árabe.

A beleza é fundamental?

Não. O que conta é o carácter da pessoa.

Ainda é capaz de elogiar a beleza de alguém ou prefere não o fazer para não haver mal entendidos?

Não digo piropos e detesto ouvir piropos dirigidos a mim ou a qualquer outra pessoa. Quando tenho que elogiar, digo o que quero dizer com respeito e sem invadir a liberdade do outro.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Nem pensar. Só se não existisse trânsito.

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Acho que sim.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar, mas detesto.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Um presidente de câmara. Trabalho numa imobiliária e gostaria de apresentar críticas e propor soluções ao nível do urbanismo.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Já assisti e como não sou aficionada não me disse nada. Mas respeito quem gosta.

Quantos amigos já tem no Facebook?

Tenho alguns mas não vivo muito das redes sociais. Elas podem aproximar mas também afastar as pessoas. Depende da perspectiva.

O que a leva a estar sempre a mudar de canal quando está a ver televisão?

A monotonia dos programas.

Já foi vítima de alguma burla?

Não, nunca fui vítima de uma burla.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

A ninguém. Não me cabe a mim julgar seja quem for.

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Provérbio antigo, mas com a correria da vida cada vez nos deitamos mais tarde e levantamos cedo. Está fora de uso.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Se é segredo, não conto nunca.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Não ligo muito ao meu aniversário. É mais um dia, mais uma volta ao sol, nada mais!

Qual a promessa que fez a si própria mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Pensar mais em mim.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Poucos, mas bons!

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Tenho tatuagens.

Fazem falta mais mulheres na política?

Havia de existir mais mulheres na política, sem dúvida, mas não só na política, também em altos cargos de chefia.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Nenhum. Se ele não ouve pessoas com poder, não seria a mim, uma simples mortal, que iria ouvir.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Sim, sei de alguns.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Já existe, mas não funciona como deveria. E não é só na minha zona, é por todo o nosso país: os hospitais públicos.

As pessoas hoje preocupam-se mais ou menos com a saúde? Fazem prevenção?

As pessoas hoje pensam muito mais na saúde e fazem mais prevenção, embora o nosso sistema de saúde ainda seja de lamentar.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Muitos jovens sentem-se motivados e nota-se através da participação em eventos relacionados com as terras onde que estão inseridos.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

Sei que não vão seguir, mas o sector em que trabalho, que é a mediação imobiliária, é muito interessante e um dia nunca é igual a outro.