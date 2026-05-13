Cláudio Silva

Qual foi a melhor viagem que fez até hoje?

A melhor viagem que fiz até hoje foi à Tailândia. É um país lindo, com praias paradisíacas que não saem da memória. Numa próxima gostaria de ir às Maldivas para descanso total.

Do que sente mais saudades?

Do que sinto mais saudades é do meu Pai, porque infelizmente partiu sem aviso e sem podermos dar um último abraço.

A beleza é fundamental?

Sim, a beleza interior!

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet?

Infelizmente leio na internet, pois são mais rápidas de aceder.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Não, não me lembro, já foi no século passado.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, tenho, amo a minha profissão.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Se fosse possível, eu mesmo.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Tomo o pequeno-almoço em casa.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Gostava de convidar a família para passar tempo (que há pouco) com os meus filhos e esposa.

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado é em família.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Nada me provoca um sono irresistível.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê?

Sim sei e não o vejo há menos de um ano.

Num dia de sol o que não dispensa: chapéu ou óculos de sol?

Não dispenso os óculos de sol.

Conseguia viver sem telemóvel?

Não conseguia viver sem telemóvel, porque é uma ferramenta essencial no trabalho. Actualmente não o posso deixar em casa.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

O sistema de justiça é mais ou menos… Não é mau, mas podia ser bem melhor.

É adepto das redes sociais? Afastam ou aproximam as pessoas?

Sim, tenho, Insta, Face, entre outros e na minha opinião as redes sociais afastam mais as pessoas do que aproximam.

Quais as festas de Verão a que não falta?

Não falto àquelas onde estiverem os amigos.

Qual a sua actividade preferida?

A minha actividade favorita é ver um bom filme ou série.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não, gosto muito de viver numa vila pequena.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Faço menos exercício do que gostaria, e faço-o em casa.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Não, porque gosto muito de uma boa carne.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Não gosto de cozinhar e o meu prato favorito é tudo o que possa acompanhar batata frita.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

As qualidades que mais aprecio são a sinceridade, honestidade e bondade.

Vale a pena ir votar?

Claro que vale a pena ir votar, porque o nosso voto pode fazer a diferença.

Gosta mais de liderar ou ser liderado?

Gosto mais de liderar, é já o que tento fazer na empresa.

Era capaz de viver sem música?

Não, não conseguia viver sem música.

