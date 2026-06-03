Maria João Amante

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Os meus avós e a minha mãe. Sinto muitas saudades da minha mãe, porque foi sempre muito cúmplice e companheira.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Sim, desde que fossem cómodos, em pele e sem salto.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, uma vez, mas depois deixei que me viessem ajudar... Não é fácil.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Nunca usei bicicleta. O meu pai sempre disse que andar de bicicleta não era para as meninas.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Numa altura especial, um dos escritores que muito admiro: Valter Hugo Mãe, Mia Couto ou Ondjaki, para poder trocar impressões sobre os temas dos seus livros.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular?

Sim. “Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa...”.

É aficionada?

Sim e não. Há muito tempo que não vou a corridas de toiros. Incomoda-me o sofrimento infligido. No entanto, e porque, na minha família, há quem tenha dedicado a vida, acompanhando cavaleiros, como peão de brega/bandarilheiro, adoro os passes refinados e corajosos do toureio apeado. Tal como gosto de ver o toureio a cavalo e todo o trabalho cheio de arte, entre cavaleiro e a sua montada.

Costuma assistir a concertos de Verão?

Nunca assisti a nenhum concerto ao ar livre. Incomoda-me a ideia de pensar nos milhares de pessoas, em pé, ao sol, ao frio, aos saltos e aos gritos… Gosto muito de concertos em salas ou igrejas. Transportam-me para lugares de paz, luz e faço os possíveis para assistir. Adoro! Sobretudo se forem de música clássica, fado ou jazz ou bandas filarmónicas.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho ou não dá tanta importância ao desperdício de água?

Sim, tenho cuidado com a poupança dos recursos naturais.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Costumo utilizar a auto-estrada, porque quando viajo tenho tempo de viagem contado e necessito fazê-lo o mais rápido possível.

O que significa a expressão “gozar a vida”?

Fazer o que me dá prazer: ler, ouvir música, cantar ou viajar, sem tempo contado e ao sabor do momento.

Quem gostaria de ser se não fosse quem é?

Gosto muito de ser como sou e o que sou. Mas se pudesse mudar algo talvez ser um músico.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Um pássaro.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria?

Um filósofo, procurando incessantemente as respostas para os grandes problemas que assolam a humanidade.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma?

Gosto de utilizar. Tenho conta de Facebook e utilizo o WhatsApp. Deveriam servir para informar, partilhar ideias, encontrar amigos dos quais nos separámos e perdemos o contacto... mas infelizmente nem sempre isso acontece. Muitos utilizam-nas para difamar, inventar e humilhar.

Quantos canais de televisão recebe em casa? São muitos ou poucos?

Só tenho os disponibilizados através de TDT. Recusei os canais pagos, permitem zapping “louco”. Assim é mais tranquilo.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Tenho uma agenda, em papel, onde registo tudo (reuniões, salão de beleza, inauguração de exposições, lançamento de livros, conferências, formação, concertos e ensaios do Coro Notas Soltas onde sou coralista há 15 anos).

Vai ao estádio ver os jogos de futebol?

Nunca estive num estádio de futebol. O meu clube é o Sporting. De vez em quando gosto de seguir os jogos… e fico nervosa.

Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?

Sinceramente, não tenho paciência para ler um manual de instruções. Não é criativo. E gosto mais de “inventar”, tentando descobrir através da lógica.

Consegue perceber tudo o que está escrito num contrato de um seguro ou de um empréstimo bancário, por exemplo?

Gosto de ler e tento fazê-lo, pois posso encontrar algo que não entendo e posso esclarecer no momento. Não assino sem ler.

Lê as notícias em jornais ou prefere a Internet?

Leio as notícias no jornal em papel. Só se precisar de uma consulta muito rápida é que uso a Internet.