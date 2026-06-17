Carla Pereira

A beleza é fundamental?

Entendo que fundamental é recuperarmos a capacidade de nos encantarmos com as pessoas, com a vida e com o mundo. Tal como entendo que derrubar padrões de beleza impostos não só é libertador como permite estabelecer uma relação saudável entre a mente e o corpo.

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

É uma prática saudável e sustentável. Nos dias de hoje é relativamente fácil ser-se vegetariano. Há muito esclarecimento sobre nutrição, o que permite adoptar regimes alimentares restritivos com segurança, em todos os estágios da vida.

Quem gostava de convidar para lanchar?

A minha mãe. Porque é a minha melhor companhia e não troco esse privilégio por outro qualquer.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo? O que achou?

Nunca assisti. A barbárie não me fascina.

Se lhe oferecessem bilhetes para a ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório usar traje de gala?

Ia e agradecia! Nunca assisti a uma ópera ao vivo e pese embora não seja uma apreciadora atenta do estilo, seguramente uma orquestra, a teatralidade e a poesia são bastante para uma experiência feliz. O protocolo é apenas um pormenor!

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Não tanto como devia, embora a sustentabilidade não dependa tanto da separação dos lixos domésticos como nos querem fazer crer. Atribuir o ónus da prova ao consumidor final sempre vai dando para despistar a falta de responsabilização global.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje? Porquê?

Os Açores lideram as minhas preferências. Lá o relógio anda muito mais devagar e aquela imensidão de verde, de hortênsias e de Atlântico foi a experiência que mais me aproximou da ideia de paraíso. É aquele destino onde se regressa sem grande necessidade de roteiro porque, no fundo, o convite que nos faz é para estar e para ficar!

Já foi vítima de alguma burla? O que fez?

Sim, já fui burlada. E nunca mais cometi o mesmo erro.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

Aos profetas da guerra, do ódio, da intolerância, da violência e do medo. Porque se aproveitam de uma sociedade vulnerável para imporem modelos tiranos, intimidatórios, opressores, antidemocráticos e banalizarem o mal como uma prática inevitável.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Não me lembro da maior extravagância que fiz, mas sinto-me uma excêntrica à data de hoje, quando vou abastecer o carro de gasóleo.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Tenho uma tatuagem e é possível que um dia destes tenha mais alguma.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Aconselhava-o a ter a Constituição da República Portuguesa na mesa-de-cabeceira e propô-la como disciplina obrigatória nas escolas. Uma sociedade que pratica a cidadania em consciência deve ser uma aspiração de qualquer primeiro-ministro digno do título.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Creio que nenhum dos actuais deputados eleitos por Santarém sabe onde fica Alcanena.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Um parque empresarial. Por ser a única via que pode contribuir para o desenvolvimento de um território empobrecido e vulnerabilizado pela dependência de uma monoindústria responsável pela degradação do território, pelas assimetrias regionais e socioeconómicas.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Manter tradições implica uma ligação intrínseca à comunidade, à sua identidade e aos seus costumes. Não sei se os tempos que estamos a deixar aos nossos jovens são favoráveis a esse sentimento de pertença e de partilha.

Gostaria que os seus filhos seguissem as suas pisadas em termos profissionais?

O que mais desejo para a minha filha é que continue a ser a pessoa boa que é, que seja feliz e realizada na sua esfera pessoal e no percurso profissional.