Catarina Bernardo

O que gostava de fazer em público e não faz, para não cair no ridículo?

Cantar. Gosto muito de cantar, embora a minha voz não seja das melhores.

O que tem que fazer um homem para ser um verdadeiro homem?

Para ser um verdadeiro homem, tem que estar presente e ser leal, honesto.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Sim, tenho.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não. Gosto do nosso hino nacional.

Votar devia ser obrigatório?

Obrigatório, não digo, mas todos devemos votar.

A Justiça em Portugal é igual para todos?

Nem sempre. Ainda existe muita desigualdade, questões financeiras, discriminações. Acho que não, não é igual para todos.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que ela passe?

Normalmente, espero que passe. Comprimidos só em último caso.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Tradição!!? Continuar a celebrar datas especiais em família, Natal, aniversários, Páscoa. Ir a Belém. Ir às festas de Verão na terra…

Quando andava na escola primária gostava mais de português, de matemática ou a escola não lhe deixou grandes recordações?

Embora não guarde grandes recordações da primária, lembro-me que matemática não era de todo a preferida, sempre preferi o português.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Talvez no ano passado. Aos fins-de-semana, era costume deixar o carro na garagem e dar uma volta de bicicleta com o meu filho. Entretanto, a família aumentou e as idas de bicicleta acabam por não ser muito funcionais.

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone?

Nenhum dos dois. Embora faça parte daquele grupo de pessoas que não vive sem ele, sou completamente contra ele ser colocado na mesa. E incomoda-me se, quando estou a almoçar ou a jantar com a família ou amigos, alguém o usa.

Alguma vez pensou escrever um livro? E se escrevesse um, escrevia sobre que assunto?

Não, nunca pensei, mas se escrevesse talvez fosse sobre experiências pessoais, reflexões história de vida.

Qual foi o livro e o filme que viu ou leu nos últimos tempos?

Bom, estou um pouco desactualizada, se não muito. O livro não me recordo e o filme provavelmente deve ter sido o último filme que saiu da série Velocidade Furiosa.

Gosta de ouvir os foguetes nas festas populares?

Não é das coisas de que mais gosto e só de me lembrar que a minha cadelinha sofre horrores com eles, dispenso-os bem.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior «loucura» que fez pelo seu clube?

Sou simpatizante do Sporting, mas nunca fiz nenhuma loucura.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Para ser sincera, ainda não praticamos muito essa regra cá em casa, excepto em relação ao vidro. Mas acho que é importante fazermos essa separação e era também importante serem colocados mais pontos de ecoponto e perceber se vale a pena investir na separação do lixo ou se no final acaba tudo misturado.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Já fui a França e Maiorca. Gostava de ir a Cabo Verde, ilha do Sal, acho que deve ser um país bastante interessante pelo clima, paisagens e praias paradisíacas pela cultura.

O que significa para si a expressão “Gozar a vida”?

Para mim, gozar a vida significa viver a vida, aproveitar, desfrutar, usufruir das coisas boas que ela nos dá.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Se houver reencarnação, penso que se fosse a mesma já ficava satisfeita.

Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?

Tentação!!? Nenhuma! Sou muito preguiçosa para ler manuais de instruções. Deixo sempre para alguém.

Deposita dinheiro em contas de solidariedade quando os números das mesmas são divulgados?

Deposito quando acho que é para boas causas, quando acho que faz sentido ajudar, sim.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposta?

Por norma, acordo sempre bem-disposta, mas oito horas é perfeito.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Durante toda a vida, para sempre.