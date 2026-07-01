Débora Pinheiro
Assistente Técnica, Junta de Freguesia de Azinhaga
Como gostaria de marcar a sua passagem pelo planeta?
Com verdade e lealdade aos meus princípios.
Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?
Na verdade, ainda hoje a uso, é o meu meio de transporte para o trabalho.
Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-a?
Sim, pois é um momento de convívio onde todos podem conversar sobre determinados temas e a pessoa que usa o telemóvel encontra-se num mundo à parte.
A que petisco não resiste?
A um bom prato de caracóis, pois é um petisco que só é servido no Verão e normalmente em convívio com amigos.
Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo?
Sim. Gosto do espectáculo em si.
Alguma vez escreveu um poema?
Não.
Qual foi o livro e o filme que viu ou leu nos últimos tempos?
O último livro que li e de que gostei bastante foi escrito pela Sr.ª Ana Mota, que reside na minha aldeia e tem como título “Às dez atrás da Igreja”. E o filme foi O Menino do Pijama às Riscas.
É capaz de cantar um fado ou uma canção do princípio ao fim?
Cantar nunca foi o meu ponto forte, mas gosto de cantar pois alivia o nosso interior. E a música que mais gosto de cantar é dos GNTK – Raízes.
Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?
Sim. Normalmente quando tenho disponibilidade assisto aos que acontecem nos arredores.
Costuma praticar exercício físico?
Não.
Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Que opinião tem sobre este assunto?
Costumo fazer a separação e julgo que todas as pessoas o deveriam fazer a fim de preservar os nossos ecossistemas.
Como é um dia bem passado?
Com tranquilidade e sem preocupações.
Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?
Por norma leio sempre o manual de instruções, para não me esquecer de qualquer mínimo detalhe que possa ser importante.
Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?
Mentirem-me. Além de achar que é uma enorme falta de respeito e consideração.
De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposta?
No mínimo 8 horas.
O que lhe provoca um sono irresistível?
Estar deitada a ouvir cair a chuva.
Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?
Adoro! O melhor presente que recebi até hoje veio da minha filha.
Uma boa discussão é saudável ou saudável ou é melhor evitar discussões?
No meu entender, evitar discussões muitas vezes é uma forma de negligenciar a questão. E isso leva-nos a omitir o que sentimos e deixamos de ser leais às nossas ideias, o que por vezes nos pode levar ao afastamento dessas pessoas.
O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?
Faço tudo o que a minha intuição diz, mas dentro dos meus princípios.
Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?
A autenticidade, a lealdade e o seu sentido de humor.
Qual é o seu maior defeito?
A falta de paciência.
Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?
Não reagir de imediato, respirar fundo e aí resolver a situação.
Tem alguma tatuagem ou já pensou fazer uma?
Tenho uma tatuagem, que é uma homenagem ao meu pai.
Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?
Adoro o nosso hino, pelo que não mudaria nada.
Fazem falta mais mulheres na política?
No meu entender, fazem falta mais pessoas verdadeiras e com carácter.
Que conselho daria ao primeiro-ministro?
Que olhasse pelo nosso país e que ajudasse realmente as pessoas que mais necessitem.
A Justiça em Portugal é mesmo igual para todos?
No meu entender, não. Não irei justificar, porque daria conversa para muitas horas.
Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?
Alexandra Leitão.
Alguma vez deu sangue?
Não.
Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?
Aquelas em que acreditamos e que nos trazem memórias de infância.
Se o Pai Natal lhe desse a escolher um presente para oferecer à sua terra, o que escolhia?
Mais compaixão entre as pessoas…