Débora Pinheiro

Como gostaria de marcar a sua passagem pelo planeta?

Com verdade e lealdade aos meus princípios.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Na verdade, ainda hoje a uso, é o meu meio de transporte para o trabalho.

Quando está a almoçar ou a jantar com a família ou amigos e há alguém que passa o tempo a consultar o telemóvel, isso incomoda-a?

Sim, pois é um momento de convívio onde todos podem conversar sobre determinados temas e a pessoa que usa o telemóvel encontra-se num mundo à parte.

A que petisco não resiste?

A um bom prato de caracóis, pois é um petisco que só é servido no Verão e normalmente em convívio com amigos.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo?

Sim. Gosto do espectáculo em si.

Alguma vez escreveu um poema?

Não.

Qual foi o livro e o filme que viu ou leu nos últimos tempos?

O último livro que li e de que gostei bastante foi escrito pela Sr.ª Ana Mota, que reside na minha aldeia e tem como título “Às dez atrás da Igreja”. E o filme foi O Menino do Pijama às Riscas.

É capaz de cantar um fado ou uma canção do princípio ao fim?

Cantar nunca foi o meu ponto forte, mas gosto de cantar pois alivia o nosso interior. E a música que mais gosto de cantar é dos GNTK – Raízes.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Sim. Normalmente quando tenho disponibilidade assisto aos que acontecem nos arredores.

Costuma praticar exercício físico?

Não.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Que opinião tem sobre este assunto?

Costumo fazer a separação e julgo que todas as pessoas o deveriam fazer a fim de preservar os nossos ecossistemas.

Como é um dia bem passado?

Com tranquilidade e sem preocupações.

Alguma vez teve a tentação de ler um manual de instruções de um electrodoméstico que tenha acabado de comprar?

Por norma leio sempre o manual de instruções, para não me esquecer de qualquer mínimo detalhe que possa ser importante.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Mentirem-me. Além de achar que é uma enorme falta de respeito e consideração.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem-disposta?

No mínimo 8 horas.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Estar deitada a ouvir cair a chuva.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Adoro! O melhor presente que recebi até hoje veio da minha filha.

Uma boa discussão é saudável ou saudável ou é melhor evitar discussões?

No meu entender, evitar discussões muitas vezes é uma forma de negligenciar a questão. E isso leva-nos a omitir o que sentimos e deixamos de ser leais às nossas ideias, o que por vezes nos pode levar ao afastamento dessas pessoas.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Faço tudo o que a minha intuição diz, mas dentro dos meus princípios.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

A autenticidade, a lealdade e o seu sentido de humor.

Qual é o seu maior defeito?

A falta de paciência.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Não reagir de imediato, respirar fundo e aí resolver a situação.

Tem alguma tatuagem ou já pensou fazer uma?

Tenho uma tatuagem, que é uma homenagem ao meu pai.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Adoro o nosso hino, pelo que não mudaria nada.

Fazem falta mais mulheres na política?

No meu entender, fazem falta mais pessoas verdadeiras e com carácter.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Que olhasse pelo nosso país e que ajudasse realmente as pessoas que mais necessitem.

A Justiça em Portugal é mesmo igual para todos?

No meu entender, não. Não irei justificar, porque daria conversa para muitas horas.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Alexandra Leitão.

Alguma vez deu sangue?

Não.

Qual a tradição que nunca podemos deixar morrer?

Aquelas em que acreditamos e que nos trazem memórias de infância.

Se o Pai Natal lhe desse a escolher um presente para oferecer à sua terra, o que escolhia?

Mais compaixão entre as pessoas…