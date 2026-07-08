Bruna Jorge

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado é na praia, obviamente.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro? E de qual gostou mais?

Estive na Suíça, Inglaterra e Islândia, de que gostei particularmente, pois tem paisagens únicas devido a toda a sua envolvência.

Quantos amigos tem no Facebook?

Tenho alguns… ainda é recente.

O que acha das redes sociais?

Têm dois lados. Tanto nos dão a facilidade de podermos ver tudo, quase em tempo real, como estarmos isolados dos demais.

O que a leva a mudar frequentemente de canal na televisão?

Não vejo muita televisão.

A beleza é fundamental?

É importante, claro. Mas, na minha opinião, o mais importante são os valores de que somos feitos. O respeito, a sinceridade e o bom coração.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Acho que não.

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Esta pergunta é bastante pessoal. Depende muito dos valores e vivências de cada um.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei fazer o básico bem feito. Pode ser lasanha.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Estou envolvida em duas associações e vejo que os jovens, quando se comprometem, vestem a camisola e fazem acontecer. É muito gratificante ver a camaradagem e a entreajuda que se cria. E falando ainda de preservar tradições, tenho, em conjunto com a minha mãe e a minha irmã, um pequeno negócio e fazemos pão ao sábado, como fazia a minha avó paterna, e bolos, como a minha avó materna.

Alguma vez assistiu a uma tourada ao vivo?

Nunca assisti a nenhuma.

Quais as festas a que não falta?

Às festas da minha terra.

Era capaz de viver sem música?

Isso era impossível.

Se lhe oferecessem bilhetes para a ópera ia ver, mesmo que fosse obrigatório vestido de noite?

Sim, independentemente da roupa, seria uma experiência única com bastante valor cultural.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Sim, alguma. Podia e deveria fazer mais. Pois é uma questão ambiental importante e na qual todos devíamos ter uma participação mais activa.

A quem é que colocava a “cabeça no cepo”, metaforicamente falando?

Desculpem, mas não posso responder a isso (risos).

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Concordo, porque o acordar cedo faz com que se possa aproveitar mais o dia.

Durante quanto tempo é capaz de guardar um segredo?

Para sempre.

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Começo a já não gostar dessa brincadeira de todos os anos ser mais um ano. Porque não é só um ano, é mais uma dor aqui, um cabelo branco ali. Mas bem, agora deixando-me de brincadeiras, é importante fazermos e celebrarmos cada aniversário, porque gosto de celebrar com as pessoas que estiveram e que estão ao meu lado. São momentos como estes que guardo no coração.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Sim, com uma amiga minha compramos um bloco de raspadinhas.

Qual é o seu maior defeito?

O meu maior defeito é ser teimosa.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

A promessa que faço e que está a dar luta é conseguir emagrecer.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Poucos, mas muito bons.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Sim, tenho duas tatuagens.

Fazem falta mais mulheres na política?

É importante haver mais mulheres na política, porque acho que a equidade de género é importante. Além disso, as mulheres possuem diferentes características dos homens. Essas características poderão complementar as ideias já implementadas.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Demonstrava-lhe que o interior de Portugal é uma mina de ouro e que deve ser valorizada. Digo isto porque sinto que o interior é muitas vezes esquecido.

Sabe o nome de algum deputado eleito pelo círculo eleitoral de Santarém?

Ricardo Carlos.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Acho que podia ser útil um parque infantil visto que não existe nenhum.

