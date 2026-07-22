Tânia Oliveira

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Quem me contava histórias quando era criança era a minha avó.

Do que sente mais saudades? Porquê?

Do que sinto mais saudades é dos meus tempos de criança quando tínhamos a família toda reunida.

Era capaz de dar trezentos euros por uns sapatos?

Não, nem pensar nisso.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Não, nunca tive essa necessidade. No entanto já o vi fazerem, e não é tarefa fácil.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Já foi há muito tempo. A última vez que andei de bicicleta foi quando era criança.

À mesa, branco ou tinto? Porquê? E o vinho acompanha com que comida?

Não bebo vinho branco nem tinto. Apenas bebo sangria em convívios com a família ou amigos.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Não tem a ver com ter tempo ou não, gosto de tomar no café.

Quem gostava de convidar para lanchar? Porquê?

Para lanchar, gostaria de convidar uma amiga, com quem falo muito ao telefone, mas que raramente estamos juntas. Apenas estamos juntas em aniversários.

Sabe algum refrão de uma cantiga popular? Qual?

Até sei: Oliveirinha da serra, o vento leva a flor! Oliveirinha da serra, o vento leva a flor! Ó ió ai, só a mim ninguém me leva! Ó ió ai, para ao pé do meu amor!

É aficionada? O que o fascina/detesta nesta festa?

Não, não sou. E tenho muita pena dos animais, porque ficam a sofrer.

Costuma assistir a concertos de Verão? Quais os que não perde?

Não, não costumo. É algo a que não ligo.

Já aderiu à moda de correr/caminhar pelas ruas? O que acha desta moda? É mesmo uma moda ou as pessoas estão a aderir a um estilo de vida mais saudável?

Sim, é algo que faço. E não considero que seja moda. É apenas um estilo de vida saudável.

Fecha a água enquanto escova os dentes ou enquanto se ensaboa no banho ou não dá tanta importância ao desperdício de água?

Sim, faço sempre isso. E é algo que ensinei aos meus filhos.

Costuma utilizar autoestradas mesmo tendo estradas alternativas? Porquê?

Sim, é algo que costumo fazer, simplesmente porque é mais rápido e, normalmente, há menos trânsito.

Quando viaja prefere que meio de transporte (carro, comboio, bicicleta)?

Quando viajo sem dúvida prefiro o carro.

O que significa a expressão “Gozar a vida”?

Para mim, “Gozar a vida”, é aproveitar ao máximo o tempo que cá estamos, junto de quem amamos.

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Gostaria de ser um cão ou um gato de estimação.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia, qual escolheria? Porquê?

Sem dúvida a Supermulher. Eu já me sinto uma supermulher, mas assim tinha poderes extra.

É adepta das redes sociais? Tem conta em alguma rede social? Se sim, qual? Qual a sua opinião? Afasta ou aproxima as pessoas?

Sim, sou. Tenho conta no Facebook e acho que é uma forma de aproximar as pessoas, se for bem usada.

Quantos canais de televisão recebe em casa? São muitos ou poucos? Porquê?

Tenho contrato com uma operadora e tenho imensos canais, mas na realidade vejo muito poucos.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Às vezes aposto e já ganhei alguma coisinha.

Vai ao estádio ver os jogos de futebol? Qual é o seu clube? Sofre a ver futebol?

Não, não ligo a futebol, mas sou simpatizante do Sporting.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia? Porquê?

Comprava logo uma casa na praia mas neste nosso Portugal que é lindo.

Lê as notícias em jornais ou prefere a Internet? Porquê?

Leio o jornal no meu local de trabalho, quando posso, mas a maioria das vezes vejo as notícias na Internet.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer? Porquê?

Não suporto que me mintam, não volto a confiar.

Qual a promessa que fez a si própria mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

A promessa é sempre a mesma: emagrecer.

