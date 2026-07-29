Ana Alarico

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Não existe nenhum animal em específico, mas pelo simples facto de não ter tempo para cuidar deles preferia não ter nenhum.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respiro fundo e tento encontrar a melhor solução.

Tem alguma superstição, ou hábito regular?

Sou muito metódica e organizada, faço tudo de forma sequencial.

A beleza é fundamental?

A única beleza que é fundamental é a beleza interior.

Ser vegetariano é uma boa prática alimentar?

Não sendo vegetariana, consigo concordar que é uma boa prática em vários aspectos.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Prefiro apreciar a comida no prato, pois nunca tive muita paciência para a culinária, ao contrário da minha mãe que tem muito jeito. A minha especialidade é bifinhos com cogumelos.

Gosta mais do campo ou da cidade?

Gosto mais do campo.

Qual foi a melhor viagem, ou passeio, que fez até hoje?

Santiago de Compostela. Foi uma viagem que gostei muito de fazer.

Era capaz de viver sem música?

Não. Gosto de ouvir música no dia-a-dia

É capaz de cantar um fado ou uma canção do princípio ao fim?

Sim, canto várias músicas infantis para o meu filho pequeno.

Como é um dia bem passado?

Um dia bem passado, para mim, é em família a conviver.

Quantos amigos de verdade acha que tem?

Muito poucos amigos de verdade, contam-se pelos dedos de uma mão.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Um ginásio, porque era bom para a população em geral e ajudava na prática de exercício físico.

O Facebook e as outras redes sociais melhoraram a sua vida?

Não, apenas me mantém mais informada. Tirando isso acho que é uma perda de tempo.

Quantos canais de televisão recebe em casa? São muitos ou poucos?

Recebo muitos canais de televisão em casa, mais pelo meu marido, que vê muito desporto, e do meu filho pequeno que por vezes já vai vendo uns canais infantis. Eu apenas vejo as notícias diariamente.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Depois dos 60 anos certamente, porque as penalizações são grandes e nessa altura já ambiciono ter os anos de desconto necessários para aproveitar a vida.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

As festas a que não falto são as Festas do Bairro da Lamacheira.

Qual é o seu maior defeito?

O meu maior defeito é ser exigente.

Os jovens estão motivados para manter as tradições?

Não. Acho que as tradições se estão a perder aos poucos.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Sinceridade, honestidade e humildade.

Se pudesse, o que oferecia à sua terra?

Se me dessem a escolher um presente para a minha terra, muito possivelmente seria um parque de merendas/diversão para as famílias e crianças.

Já aderiu à moda das caminhadas?

Já, em alguns momentos da minha vida. São fases, mas não faço disso um hábito rotineiro, visto que nem sempre tenho tempo. Acho que as pessoas estão a aderir a estilos de vida mais saudáveis.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior “loucura” que fez pelo seu clube?

Sou adepta do Futebol Clube do Porto, mas não sigo nenhuma modalidade em particular.

O que a leva a fazer zapping na televisão?

Faço zapping apenas quando estou aborrecida e não estou a ver nada em concreto.

Se lhe saísse o Euromilhões, qual era a primeira coisa que fazia?

Distribuía pela família e algumas instituições pelas quais tenho respeito e admiração e em seguida fazia várias viagens em família que sempre desejei realizar.