10/08/2025

Aniversários | 10-08-2025 00:05

Joaquim Correia Bernardo

Coronel aposentado. Participou no 25 de Abril como militar da Escola Prática de Cavalaria de Santarém 86 anos

