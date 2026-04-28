Aniversários | 29-04-2026 00:03
José Guilherme Nobre Girão Vieira
Proprietário e Gerente da Auto-Girão, oficina, em Torres Novas 67 anos
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