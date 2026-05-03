Aniversários | 04-05-2026 00:03
Maria Celeste Sousa
Ex-Directora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria – Professora de Matemática, aposentada - Tomar 69 anos
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