Aniversários | 05-06-2026 00:03
Nuno Nunes
Empresário, director-geral NCN (concessionário Iveco para os distritos de Santarém, Portalegre e Castelo Branco) 50 anos
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