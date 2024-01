Algumas diferenças entre ser de esquerda e de direita

Uma Professora de Português deu uma aula especial. E que aula!!!

Vamos conversar.

Não sou homofóbica, transfóbica, gordofóbica.

Eu sou professora de Português.

Estava eu a explicar um conceito de português e chamaram-me desrespeitosa.

Estava eu a explicar por que razão não faz diferença nenhuma mudar a vogal temática de

substantivos e adjetivos para ser "neutre".

Em Português, a vogal temática na maioria das vezes não define o género. Género é definido

pelo artigo que acompanha a palavra.

Vou exemplificar:

O motorista. Termina em A e não é feminino.

O poeta. Termina em A e não é feminino.

A ação, depressão, impressão, ficção. Todas as palavras que terminam em ação são femininas,

embora terminem com O.

Boa parte dos adjetivos da língua portuguesa podem ser tanto masculinos quanto femininos,

independentemente da letra final: feliz, triste, alerta, inteligente, emocionante, livre, doente,

especial, agradável, etc.

Terminar uma palavra com E não faz com que ela seja neutra.

A alface. Termina em E e é feminino.

O elefante. Termina em E e é masculino.

Como o género em português é determinado muito mais pelos artigos do que pelas vogais

temáticas, se vocês querem uma língua neutra, precisam criar um artigo neutro, não encher

um texto de X, @ e E.

E mesmo que fosse o caso, o português não tem género neutro. Vocês teriam que mudar um idioma inteiro para combater o "preconceito".

O meu conselho é: em vez de insistir tanto na questão do género, entendam de uma vez por

todas que género não existe, é uma coisa socialmente construída.

O que existe é sexo.

Entendam, em segundo lugar, que género linguístico, género literário, género musical, são

coisas totalmente diferentes de "género".

Não faz absolutamente diferença nenhuma mudar géneros de palavras.

Isso não torna o mundo mais acolhedor.

E entendam em terceiro lugar, que vocês podiam tirar o dedo do mostrador e pararem de

dizer tolices e dedicarem-se a alguma coisa que realmente fizesse a diferença para melhorar o mundo, em vez de ficarem a arranjar discussões sem sentido.

Tenham atitude! (Palavra que termina em E e é feminina).

E parem de ficar militando no sofá! (palavra que termina em A e é masculina).

Quando me questionam porque sou de direita, esta é a explicação:

- Quando um tipo de direita não gosta de armas, não as compra.

Quando um tipo de esquerda não gosta de armas, quer proibi-las.

Quando um tipo de direita é vegetariano, não come carne.

Quando um tipo de esquerda é vegetariano, quer fazer campanha contra os produtos à base

de proteínas animais.

Quando um tipo de direita é homossexual, vive tranquilamente a sua vida.

Quando um tipo de esquerda é homossexual, faz um alvoroço e inventa que está a ser vítima

de homofobia.

Quando um tipo de direita é ateu, não vai à igreja, nem à sinagoga, nem à mesquita.

Quando um tipo de esquerda é ateu, quer que nenhuma alusão a Deus ou a uma religião seja

feita em público. Quando a economia vai mal, o tipo de direita diz que é necessário arregaçar as mangas etrabalhar mais.

Quando a economia vai mal, o tipo de esquerda diz que os malvados dos patrões são os

responsáveis e param o país.

Tese final:

Quando um tipo de direita lê este texto, ri, concorda que infelizmente é uma realidade e até se compartilha.

Quando um tipo de esquerda lê este texto, insulta-te e rotula-te de fascista, nazi, genocida, etc.

* Autor desconhecido