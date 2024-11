A carta que todos gostavam de ter escrito ao Vicente Telles Caldeira

18 novembro 2024

Olá a todos!

Hoje foi dia de Silencio!

Dia em que só ouvimos a voz de Deus!

Estamos em comunhão com todos os Santos, onde o Vicente já tem lugar!

Ouvimos um maravilhoso evangelho em que Jesus diz “Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei”…

Vimos um casal sofrido e firme na fé!

Vimos uma mãe forte e digna, simples e bondosa a irradiar amor paz e alegria!

Vimos um pai a unir famílias e a afirmar sem vacilar que tem um filho santo.

Vimos avós destroçados mas de terço na mão.

Vimos uma vila enlutada, onde se reza na igreja aberta com as portas de par em par…ou não fora a oração a “força mais poderosa do Reino de Deus”!

Todos sabemos que o nosso Paizinho do Céu, só é amor e não gosta de nos ver sofrer!

Continuamos sempre juntos a rezar! Pedimos à Irmã Lúcia o milagre da cura das nossas meninas!

Hoje são os mistérios da Alegria!

Louvado seja Deus!