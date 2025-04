Definição de “Hospital”

Uma reflexão do que é um hospital:

“As paredes dos hospitais ouviram mais orações honestas do que muitas igrejas…

Elas já viram beijos mais sinceros do que aeroportos…

É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico gay.

Onde um médico de alta classe salva a vida de um mendigo…

Onde, na UTI, um judeu cuida de um racista…

Milhares de cônjuges perdoam um ao outro na esperança de recuperação total.

Um polícia e um prisioneiro dividem a mesma sala e recebem a mesma atenção…

Um paciente rico espera um transplante de fígado com um órgão de um doador pobre…

É nesses momentos, quando o hospital toca as feridas das pessoas, que universos se cruzam com um propósito divino. E nessa comunhão de destinos, percebemos que, sozinhos, não somos nada.

A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só é revelada no momento da dor ou diante da ameaça real de uma perda definitiva.

O hospital é um lugar onde o ser humano tira suas máscaras e se mostra como ele é, em sua verdadeira essência.

Esta vida passará rápido:

Não brigue com as pessoas.

Não reclame tanto.

Não fique amargo.

Não há necessidade de estar em conflito constante com seu parceiro; No final, você o escolheu para compartilhar bons momentos, não momentos amargos.

Não perca o sono por causa de contas.

Não deixe de beijar seus entes queridos.

Não fique obcecado em ter uma casa impecável.

Os bens materiais devem ser conquistados por cada um; não se concentre em acumular heranças.

Não faça tantas dietas, no final, seu corpo está emprestado... aproveite.

Mantenha seus cães e gatos por perto.

Não guarde pratos para ocasiões especiais.

Use os talheres novos.

Aproveite as oportunidades que a vida lhe dá hoje, porque amanhã você provavelmente não as terá. Viva o presente!

Não economize no seu perfume favorito, use-o para você.

Calce seu tênis favorito, repita sua música

Por que não fazer uma pausa?

Por que não ligar agora?

Por que não servir agora?

Ligue para seus amigos, convide-os para um café.

Por que não perdoar agora?

Estamos sempre esperando por algo: o Natal, a sexta-feira, o Ano Novo, quando tivermos dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito…

Mas veja, a perfeição não existe.

O ser humano não foi criado para se completar aqui, mas para aprender.

Então aproveite este ensaio sobre a vida e faça-o agora.

Respeite a si mesmo, respeite os outros.

Siga seu caminho e deixe que os outros sigam os deles.

Não critique, não julgue, não interfira.

Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente…