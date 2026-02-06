Novo parque aquático de Almeirim!

Às vezes é importante saber rir nos momentos mais complicados. Na imagem vemos a inauguração do primeiro drive-thru fluvial do país: a lendária Tia Kikas implementou um novo conceito, agora com serviço premium “chega de barco, bebe de pé”. Nem a subida do nível do rio consegue afogar o espírito da festa portuguesa.