Apanhados na rede | 06-02-2026 13:19
Novo parque aquático de Almeirim!
Às vezes é importante saber rir nos momentos mais complicados. Na imagem vemos a inauguração do primeiro drive-thru fluvial do país: a lendária Tia Kikas implementou um novo conceito, agora com serviço premium “chega de barco, bebe de pé”. Nem a subida do nível do rio consegue afogar o espírito da festa portuguesa.
