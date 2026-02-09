Apanhados na rede | 09-02-2026 15:00
No Dique dos 20 na Golegã lançou-se a cana mas nenhum peixe mordeu
Nos dias em que o Tejo decidiu visitar os campos agrícolas, houve quem visse na desgraça uma oportunidade. No famoso Dique dos 20, entre a Chamusca e a Golegã, a estrada transformou-se em marginal improvisada e um homem, de cana na mão e ar sereno, resolveu pescar…no meio da via pública. Dizem que o peixe não mordeu, mas a fotografia já valeu a jornada.
