A dureza do trabalho nos campos da Lezíria ribatejana

Os campos da Lezíria ribatejana são por estes dias um autêntico mar de lama. As terras encharcadas tornam o trabalho mais duro, mas alguém tem de o fazer. Nesta foto, um grupo de trabalhadores, protegidos por capas e fatos impermeáveis, continua a apanha. No meio do temporal, a força e a resiliência moldam o dia, revelando a dureza e a dignidade do trabalho agrícola.