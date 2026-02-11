Apanhados na rede | 11-02-2026 13:35
A dureza do trabalho nos campos da Lezíria ribatejana
Os campos da Lezíria ribatejana são por estes dias um autêntico mar de lama. As terras encharcadas tornam o trabalho mais duro, mas alguém tem de o fazer. Nesta foto, um grupo de trabalhadores, protegidos por capas e fatos impermeáveis, continua a apanha. No meio do temporal, a força e a resiliência moldam o dia, revelando a dureza e a dignidade do trabalho agrícola.
11-02-2026
