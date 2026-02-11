Apanhados na rede | 11-02-2026 17:00
No Arripiado a comunidade uniu-se para defender as suas casas
Na aldeia ribeirinha do Arripiado, no concelho da Chamusca, a força da união falou mais alto. Perante a ameaça da subida das águas, população, exército e junta de freguesia juntaram esforços para erguer uma barreira de sacas de areia. Esta é mais uma demonstração de solidariedade e espírito comunitário.
