João Heitor carrega munícipe às costas durante as cheias no Cartaxo

Durante as cheias que têm afectado o concelho, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, surge a carregar uma munícipe às costas. Com determinação e espírito de missão, tem ajudado directamente na operação de socorro. A imagem revela proximidade, liderança no terreno e solidariedade num momento difícil para a população.