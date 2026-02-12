Apanhados na rede | 12-02-2026 11:52
João Heitor carrega munícipe às costas durante as cheias no Cartaxo
Durante as cheias que têm afectado o concelho, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, surge a carregar uma munícipe às costas. Com determinação e espírito de missão, tem ajudado directamente na operação de socorro. A imagem revela proximidade, liderança no terreno e solidariedade num momento difícil para a população.
