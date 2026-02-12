Vinha arrasada deixa em desespero agricultores das Caneiras

Na aldeia das Caneiras, no concelho de Santarém, uma vinha foi completamente destruída, deixando para trás um cenário de devastação. As videiras, que representavam meses de trabalho e investimento, estão agora reduzidas a troncos partidos. Para os agricultores, os prejuízos são elevados e o futuro incerto, numa região onde a terra é o seu sustento.