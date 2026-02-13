Apanhados na rede | 13-02-2026 10:42
Estrada entre Espite e Memória colapsa em Ourém
A estrada que liga Carvalhal de Espite à zona de Memória / Barroco / Albergaria dos Doze colapsou. Esta é mais uma estrada da nossa região que fica completamente intransitável.
