Apanhados na rede | 16-02-2026 13:00
João Ramboia parte desta para melhor…
Em Ermesinde, terra onde o Carnaval se leva a sério e a brincar ao mesmo tempo, morreu João Ramboia. Faleceu ao fim da tarde de sábado, dizem as más línguas, vítima de excesso de confettis e de uma overdose de serpentinas importadas da China. Porque no Carnaval, até a morte desfila, e João Ramboia, esse, sai à rua uma última vez, levado em ombros pela ironia e pelo espírito folião da terra.
