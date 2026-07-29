Apanhados na rede | 29-07-2026 12:19
Égua resgatada de vala após quatro horas de operação
Uma operação exigente e demorada mobilizou várias entidades para retirar uma égua que tinha caído numa vala de cimento, em Albufeira. O animal ficou preso depois de uma placa de cimento ter cedido, mas acabou resgatado em segurança após quatro horas de trabalho conjunto.
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