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Apanhados na rede | 29-07-2026 12:19

Égua resgatada de vala após quatro horas de operação

Égua resgatada de vala após quatro horas de operação
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Uma operação exigente e demorada mobilizou várias entidades para retirar uma égua que tinha caído numa vala de cimento, em Albufeira. O animal ficou preso depois de uma placa de cimento ter cedido, mas acabou resgatado em segurança após quatro horas de trabalho conjunto.

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