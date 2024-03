Ana Gameiro e Cândida Lopes

Ana Gameiro é uma mulher de armas que nunca teve problemas em arregaçar as mangas para trabalhar. Cândida Lopes é uma autarca e presidente da Junta de Benfica do Ribatejo que prima pela frontalidade, honestidade e por ser uma mulher que não escolhe palavras para dizer o que pensa.

Ana Gameiro é uma mulher de armas que nunca teve problemas em arregaçar as mangas para trabalhar. Desde os 13 anos que participa na monda do arroz e há cerca de uma década que trabalha nos campos de lavanda da empresa SALM sendo a sua colaboradora mais antiga. Sempre de sorriso no rosto, nos tempos livres ocupa-se da horta que tem em casa e das flores que cuida todos os dias. A mais velha de três irmãos não tem dúvidas de que se fez mulher cedo demais, mas que a infância dura a ajudou a formar o seu carácter e a saber dar valor à vida. O momento mais marcante da vida profissional de Ana Gameiro foi quando visitou as instalações da SALM, nos Países Baixos, tendo ficado maravilhada com os campos repletos de flores.