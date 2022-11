Quem quer ser Saramago?" em cena na Biblioteca de Torres Novas

Peça de teatro da Companhia Andante faz parte das comemorações do centenário do escritor Nobel da Literatura.

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, apresenta na sexta-feira, dia 18 de Novembro, a peça "Quem quer ser Saramago?", da Companhia Andante em parceria com a Fundação José Saramago.

A manhã foi dedicada aos alunos do ensino secundário e profissional das escolas do concelho torrejano. "Quem quer ser Saramago?" tem início às 21h00 e as entradas são gratuitas.

Uma iniciativa que se insere nas comemorações do centenário do Prémio Nobel português, que nasceu na Azinhaga, concelho da Golegã, a 16 de Novembro de 1922.