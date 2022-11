Santarém celebra o centenário de José Saramago

Santarém vai assinalar o centenário do nascimento do escritor José Saramago com uma visita guiada e conversas sobre o autor, no dia 10 de Dezembro. As actividades têm início às 10h00, com a visita guiada ‘Itinerários de Saramago em Santarém’ que tem concentração no Jardim da Liberdade, junto ao tribunal. O percurso vai passar por locais relacionados com a obra do escritor de Azinhaga e também visitados pelo escritor em Santarém durante a redacção do livro Viagem a Portugal.

À tarde, pelas 15h00, realiza-se na Sala de Leitura Bernardo Santareno uma conversa intitulada ‘Saramago: Scripta ad Mundum’ por António Vasconcelos Lourenço. A partir das 15h30, Raimundo Noras apresenta a conversa ‘Traduzido por José Saramago’ que vai abordar a faceta de Saramago enquanto tradutor.