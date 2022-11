Municipalização do ensino

Ultimamente muito se tem falado sobre o ensino e, no momento presente, já não é pelas melhores razões.

Se há 2 anos atrás os professores foram vistos quase como uns heróis, que conseguiram reinventar as suas práticas docentes, para que não se quebrasse o apoio e as aprendizagens dos seus alunos em plena época de pandemia e vários confinamentos obrigatórios, hoje em dia tal situação parece ter sido esquecida.

Os mesmos professores com grau e formação académica para o pleno exercício da docência poderão ver a sua atividade suspensa e/ou completamente transformada com a nova política pretendida pelo governo.

Ao que tudo indica, a transparência dos concursos nacionais de colocação de professores estará, pelo que deduzo das últimas tomadas de decisão da tutela, “démodé” e o que importa é municipalizar: os professores deixarão de pertencer ao Ministério da Educação e passarão para as câmaras e, uma vez mais, aquela ideologia que assentava nos nobres princípios, de vincular e afetar professores a uma só Escola/ Agrupamento, de modo a garantir a estabilidade no ensino e nas aprendizagens dos alunos, mas também nas vidas pessoais dos profissionais da docência, parece ser um vislumbre cada vez mais distante e que, tal como o regresso de el-rei dom Sebastião, vai ser almejado mas nunca alcançado.

Quando é que os docentes e os alunos deixarão de ser apenas números na grande máquina político-económica do nosso país?

Já não há verbas suficientes para apoiar alunos em visitas de estudo, tão fundamentais para a experimentação de algumas teorias fundamentais e basilares, ensinadas nas várias disciplinas.

Onde está a requalificação de escolas, e tantas há a necessitarem urgentemente de intervenção técnica?

Onde estão os profissionais que deveriam retirar definitivamente o amianto das escolas, que como foi já explicado por investigadores e médicos, é um dos grandes causadores de doenças oncológicas gravíssimas?

As telhas que deveriam proteger os alunos continuam esburacadas e deixam passar a chuva de forma torrencial, o piso irregular dos pátios faz com que os nossos jovens andem aos “saltinhos” para não ficarem com os pés totalmente encharcados.

A água escorre em certas salas de aula e na reprografia a racha que atravessa uma parte do teto e das paredes é de tal forma profunda que quase se poderiam colocar lá as nossas mãos.

Esta é uma realidade presente todos os dias nas vidas dos alunos, dos professores, dos assistentes operacionais e de toda a restante comunidade escolar de algumas Escolas Básicas e Secundárias do nosso concelho, algumas das quais já noticiadas em certos meios de comunicação social.

As colocações de professores e as condições físicas das escolas parecem nada ter em comum. A mim assemelha-se que sim.

As más decisões políticas e o adiar situações urgentes e inadiáveis têm sido uma constante, praticada pelos sucessivos governos, quer as suas ideologias se manifestem mais à direita ou mais à esquerda.

Há expressões populares que muito se têm utilizado para descrever estas situações: É o “empurrar o Ensino com a barriga”, é o velho chavão de “quem vem depois que resolva”!

Temo pelo futuro das aprendizagens dos alunos.

Temo pelo futuro das escolas.

Temo pelo futuro da profissão docente.

Temo que a municipalização do ensino seja sinónimo de colocações por manifestas simpatias.

Espero estar errada. Deus queira que eu esteja errada.

Julia Bernardino